Пермь, 19 ноября, 2019, 12:16 — ИА Регнум. В Перми увеличилось число пострадавших от употребления в пищу продукции кафе. По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на 13:00 по местному времени (11:00 мск) 19 ноября зафиксировано 35 пострадавших от отравления, среди них трое детей.

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Стоит отметить, за медпомощью посетители двух кафе с жалобами на недомогание начали обращаться в прошлые выходные (16−17 ноября). На 18 ноября числилось 22 пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе отмечено массовое отравление посетителей двух кафе. Люди получают лечение в инфекционных стационарах. По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК Salmonella.

СУ СКР по региону заявило о возбуждении уголовного дела по факту массового пищевого отравления.