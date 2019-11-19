Санкт-Петербург, 19 ноября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Советский и российский российский театральный и киноактер Михаил Боярский объявил о намерении покинуть сцену в свой юбилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 19 ноября арт-директор артиста Александр Зыкин.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Михаил Боярский

Напомним, 26 декабря 2019 года Михаил Боярский отметит круглую дату — 70 лет. На счету артиста десятки запоминающихся ролей в кино, сотни спектаклей и многочисленные награды.

«Он решил уйти на отдых. После того как даст два премьерных концерта 25 и 26 декабря в (Театре имени) Ленсовета собирается посвятить себя семье, жене, детям и внукам», — сказал собеседник агентства.

Свой юбилей артист отметит на подмостках театра имени Ленсовета в спектакле режиссера-постановщика Олега Левакова «В этом милом старом доме».

Водевиль-мелодрама написана классиком отечественной драматургии Алексея Арбузова — родным автором для Театра имени Ленсовета. Как отмечают в театре, пьеса выбрана специально под день рождения Боярского. Герои пьесы — три поколения, сплетение неординарных судеб и сложных характеров. В центре сюжета — любовный треугольник, решенный автором в комедийном и даже водевильном ключе. Артист исполнит роль Эраста Петровича.