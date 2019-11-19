Киев, 19 ноября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Правительство Украины сможет обеспечить стабильные цены на газ для украинских потребителей в ходе нынешнего осенне-зимнего сезона.

Плата за газ

Об этом в эфире украинского телевидения вечером 18 ноября заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Чиновник напомнил, что ранее правительство вместе с НАК «Нафтогаз» обеспечило большие запасы в газохранилищах, причем топливо было куплено по весьма приемлемой цене в течение лета и начала осени.

«Так мы сможем обеспечить стабильные цены для наших украинских потребителей», — сказал Оржель, но конкретизировать будущий уровень цен для населения чиновник не стал.

Вместе с тем министр отметил, что остановка транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 г. означает «определенное чрезвычайное положение» на энергетическом рынке, что, в свою очередь, повлечет за собой «экстремальный» рост цен на газ.

ИА REGNUM напоминает, что Украина начала нынешний год с ценой газа для населения в 8,5 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров топлива. Из-за падения цены газа на мировых рынках стоимость энергоносителя постепенно падала и на Украине, достигнув своего минимума в сентябре — 5,4 тыс. гривен. Однако сейчас цена топлива для населения снова пошла вверх, в частности «Нафтогаз Украины» повысил цены на газ для населения в ноябре 2019 года на 14,7%.

Ранее в одном из эфиров Оржель уже предупреждал, что в результате прекращения транзита российского газа через территорию Украины в 2020 г. цена на газ может «значительно увеличиться».