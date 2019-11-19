Москва, 19 ноября, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает стабильно торговаться, удерживая доллар под отметкой 64 руб. с конца прошлой недели. Волатильность курса российской валюты снижается, что подтверждает падение ожиданий колебаний рубля до пятилетних минимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Сегодня, 19 ноября, пара доллар/рубль отметилась на однонедельных минимумах в районе 63,63 руб. и удерживается вблизи нижней границы локального диапазона.

Такое спокойствие российской валюты, которое, с одной стороны, выглядит как затишье перед бурей, обусловлено, прежде всего, неопределенностью на мировых площадках в целом.

Эта неопределенность связана с торговыми переговорами между США и Китаем, которые, хотя и продолжаются, похоже, заходят в очередной тупик.

Помимо преимущественно позитивных вербальных интервенций, фактических продвижений в сторону сделки не наблюдается, а главные барьеры на пути даже к частичному соглашению остаются на месте.

Если в ближайшее время на этом фронте не произойдет заметных сдвигов в сторону разрешения конфликта, нервы инвесторов могут не выдержать. В случае полноценного возвращения бегства от рисков рынок нефти не устоит и утянет за собой рубль, а спрос на доллар окажет дополнительное давление. При негативном сценарии пара с легкостью вернется за пределы уровня 64 руб.

Еще одним потенциальны медвежьим фактором для рубля является предстоящее обсуждение американскими чиновниками будущей политики в отношении России — на повестку дня может вернуться тема санкций.

Так, после текущего периода спокойствия российская валюта может столкнуться с ростом волатильнсти и влиянием негативных факторов. До конца ноября ограничивать влияние потенциального негатива будет налоговый период», — считает эксперт.

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