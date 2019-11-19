Увельский район, Челябинская область, 19 ноября, 2019, 12:05 — ИА Регнум. В челябинском Увельском районе 18-летняя сирота не может получить положенное ей жильё. Она обращалась по этому вопросу в райадминистрацию, но жилое помещение ей так и не дали, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фирс Сергеевич Журавлев. Дети-нищие. 1860-е

По данным ведомства, сиротой она осталась в раннем возрасте. По закону девушка имеет право на предоставление жилья.

В ситуацию вмешалась прокуратура. Представитель надзорного ведомства подал в интересах юной челябинки иск в Увельский райсуд.