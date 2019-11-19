Ярославль, 19 ноября, 2019, 12:03 — ИА Регнум. В департаменте транспорта Ярославской области планы поднять штраф за безбилетный проезд в пять раз объяснили борьбой с «зайцами» и низким уровнем штрафа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автобус в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областную думу внесен проект изменений в областной закон об административных правонарушениях, предусматривающий увеличение штрафа с 100 до 500 рублей.

«В целях совершенствования механизма привлечения к административной ответственности за безбилетный проезд, а также дисциплинирования граждан, осуществляющих проезд в общественном транспорте, департаментом транспорта Ярославской области подготовлен законопроект, который предполагает увеличение штрафа до пятисот рублей. Для сравнения, стоимость взысканий в соседних регионах составляет: Москва — 1000 рублей. Тульская область — 1000 рублей. Волгоградская область — 500 рублей и т.д. Мы надеемся, что с принятием данного Закона на территории Ярославской области сократится количество пассажиров осуществляющих безбилетный проезд», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте транспорта Ярославской области.

Одновременно с повышением штрафа власти заявили о планах по оптимизации межмуниципальных маршрутов, пятая часть которых будет сокращена.