Москва, 19 ноября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Стресс-тестирование примерно пятнадцати крупных российских банков, включая системно значимые, проводит в настоящее время Банк России. Об этом сообщила зампредседателя ЦБ Ольга Полякова 19 ноября на ежегодной конференции о регулировании банковской деятельности.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень» реж Крис Коламбус. 2001. Великобритания, США Гоблин-банкир

По её словам, в рамках тестирования банки получают макропруденциальный сценарий, обогащают его своими показателями и возвращают регулятору. В ответе банков дается прогноз о финансовом состоянии в случае реализации сценария, что позволяет обсуждать с банками проблемы и возможные пути их решения.

Инструмент стресс-тестирования в ЦБ намерены активно внедрять в надзорную практику.

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