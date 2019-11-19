Ярославль, 19 ноября, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Руководитель ярославского регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков считает, что к срыву сроков выполнения части работ в рамках реализации национальных проектов на территории Ярославской области привела нерасторопность муниципальных властей. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Тутаевское шоссе в Ярославле

«Нельзя сказать, что всё плохо (с реализацией национальных проектов в Ярославской области — прим. ИА REGNUM). Есть вещи, которые мы положительно оцениваем. Мы понимаем, что есть какие-то объективные трудности. Но не замечать каких-то совсем непонятных вещей, которые происходят на наших глазах мы не можем. Например, то, что происходит на улице Республиканская в Ярославле, Тутаевское шоссе или улица Красноборская. Казалось бы, это президентский проект, приезжали коллеги из администрации президента — контролировали. Но мне кажется, что мэрия Ярославля отодвинула этот проект на второй план. Мы ещё в мае говорили: «ребята, вы упрётесь в сети водоканала и газовиков». Пришёл октябрь и действительно упёрлись в недостатки проекта, о которых мы говорили. В результате начали переносить сроки: сперва с 21 октября, затем 25, потом 31, потом 14 ноября. И съездите сейчас посмотрите, что там творится. Проблема качества ремонта дорог вовсе не в подрядчике, а в заказчике. Если заказчик обеспечивает чёткий системный плановый контроль, то тогда всё идёт нормально. Как только перепоручили это подрядчику, каким бы хорошим он ни был, то тут то там сразу начинают возникать «косяки». Это моя точка зрения и многим других наших активистов», — заявил Игорь Ямщиков.

Примером хорошего взаимодействия муниципальной власти с подрядчиками и общественность Игорь Ямщиков назвал организацию работ по благоустройству в Тутаеве и Мышкине и критически оценил подход администрации Переславля-Залесского. Руководитель регионального исполкома ОНФ также отметил важность своевременных общественных коммуникаций муниципальных властей, которые позволяют избежать конфликтов и недовольства населения при проведении работ по благоустройству.

Полностью интервью Игоря Ямщикова можно посмотреть здесь: