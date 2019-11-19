Санкт-Петербург, 19 ноября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Артиллеристы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Нижегородской области провели учебные стрельбы из минометов и самоходных гаубиц, поразив мишени величиной с арбуз с расстояния в два километра. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в пресс-службе ЗВО.

Дарья Драй ИА REGNUM САУ «Мста-С» на военном параде в Петербурге

Напомним, в этот день в России отмечается День ракетных войск и артиллерии.

Военнослужащие в рамках тактико-специального занятия выполнили стрельбу из 120-мм буксируемых минометов «Сани» и 152-мм гаубиц «Мста-С». Было задействовано около 20 единиц боевой техники, а также свыше 80 артиллерийских расчетов танковой армии ЗВО.

«Для усложнения задачи стандартные мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, были заменены на мелкогабаритные, размерами со средний арбуз», — пояснили в пресс-службе ЗВО.

Огонь велся прямой и полупрямой наводкой на удалении до 2 тыс. метров, с минимальным расходом боеприпасов на одну цель в ночное и дневное время.

В ходе учения артиллеристы показали высокую выучку и меткость стрельбы по наиболее уязвимым местам бронетехники.

Читайте также: В России разрабатывают роботизированные артиллерийские системы

Читайте также: На полигоне под Лугой впервые применят самый мощный в мире миномёт