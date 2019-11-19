Субподрядные игры: ремонт ярославской дороги за 112 млн сделали кое-как
Ярославль, 19 ноября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославской области в городском округе Переславль-Залесский ремонт дороги Рязанцево — Горки сделали некачественно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.
Только что уложенный асфальт пришлось перекладывать — он не прошел проверку на качество.
На 4 километра дороги депутат насчитал 72 поперечных шва от исправлений брака. Дорога делалась по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий». В государственном учреждении Ярославской области «Ярдорслужба», которая являлась заказчиком работ, признали факт брака: новый асфальт не прошел лабораторные испытания по водонасыщению.
Подрядчиком работ по государственному заказу стало также государственное акционерное общество «Ярдормост». Оно являлось единственным участником аукциона и взяло контракт по максимальной цене — 112 млн рублей. А далее произошло самое интересное.
Работы по реконструкции дороги «Рязанцево — Горки» были отданы на субподряд переславскому ООО «Дорстрой» (директор Эдуард Палакян). Причем цена аукционов на субподряд оказалась более чем в два раза меньше. «Дорстрой» также стал единственным участником двух аукционов на суммы 23 млн рублей (инертные материалы с доставкой на объект) и 26 млн (дорожные работы). При этом объем работ контракта с «Дорстроем» также меньше, чем в изначальном контракте «Ярдорслужбы» с «Ярдормостом».
Например, вместо 5 автобусных остановок за 4 млн 22 тысячи рублей субподрядчик должен был обустроить лишь 1 остановку за 2 млн 228 тыс рублей. Вместо 26 910 квадратных метров дорожного полотна за 53,5 млн рублей субподрядчик должен был уложить лишь 11 182 метра за 10,1 млн. Нет в контрактах субподряда целого ряда работ — по устройству освещения, водопропускных труб и так далее.
ИА REGNUM не располагает сведениями, ограничились ли фактические работы на дороге Рязанцево — Горки только действиями субподрядчика, или же «Ярдормост» выполнял оставшиеся за рамками договора субподряда работы и сам. По словам депутата Сергея Хабибулина, исправлением брака занимался «Ярдормост». Но вот сами работы и их результат вызвали у местных жителей удивление.
По данным портала госзакупок, контракт на выполнение субподрядных работ остается действующим. Но власти обещают его расторгнуть.
ООО «Дорстрой» известно в Переславле как компания, являющаяся подрядчиком по муниципальным контрактам. Интересен и тот факт, что «Ярдормост» заключил контракт на выполнение работ еще в мае, а торги на субподряд прошли лишь в августе. В итоге в ноябре дорога, на которую из бюджета области было выделено 112 млн рублей, так до сих пор и не сдана.