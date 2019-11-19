Ярославль, 19 ноября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославской области в городском округе Переславль-Залесский ремонт дороги Рязанцево — Горки сделали некачественно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

Сергей Хабибулин Дорога Рязанцево — Горки

Только что уложенный асфальт пришлось перекладывать — он не прошел проверку на качество.

«Был крайне удивлен, что практически на всем ее протяжении вновь участками начали сдирать асфальт и класть заново. А ведь жители уже устроили торжественный праздник. Нанесена была разметка, и что? Не приняли? Если посмотреть фото, то перекладывают опять кое-как, чуть ли не в воду. Участки получаются разного уровня высоты с так называемыми «трамплинами». Дорога не гладкая, во многих местах асфальт уже с промоинами. В некоторых местах вода стоит на дороге и не уходит из-за неправильного уклона», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

На 4 километра дороги депутат насчитал 72 поперечных шва от исправлений брака. Дорога делалась по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий». В государственном учреждении Ярославской области «Ярдорслужба», которая являлась заказчиком работ, признали факт брака: новый асфальт не прошел лабораторные испытания по водонасыщению.

«Подрядчику выдано предписание на устранение замечаний — фрезерование участка с устройством нового верхнего слоя. Качественно сделанный шов, образующийся при сопряжении асфальтобетонных покрытий, никак не влияет на безопасность дорожного движения», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГКУ «Ярдорслужба».

Подрядчиком работ по государственному заказу стало также государственное акционерное общество «Ярдормост». Оно являлось единственным участником аукциона и взяло контракт по максимальной цене — 112 млн рублей. А далее произошло самое интересное.

Работы по реконструкции дороги «Рязанцево — Горки» были отданы на субподряд переславскому ООО «Дорстрой» (директор Эдуард Палакян). Причем цена аукционов на субподряд оказалась более чем в два раза меньше. «Дорстрой» также стал единственным участником двух аукционов на суммы 23 млн рублей (инертные материалы с доставкой на объект) и 26 млн (дорожные работы). При этом объем работ контракта с «Дорстроем» также меньше, чем в изначальном контракте «Ярдорслужбы» с «Ярдормостом».

Например, вместо 5 автобусных остановок за 4 млн 22 тысячи рублей субподрядчик должен был обустроить лишь 1 остановку за 2 млн 228 тыс рублей. Вместо 26 910 квадратных метров дорожного полотна за 53,5 млн рублей субподрядчик должен был уложить лишь 11 182 метра за 10,1 млн. Нет в контрактах субподряда целого ряда работ — по устройству освещения, водопропускных труб и так далее.

ИА REGNUM не располагает сведениями, ограничились ли фактические работы на дороге Рязанцево — Горки только действиями субподрядчика, или же «Ярдормост» выполнял оставшиеся за рамками договора субподряда работы и сам. По словам депутата Сергея Хабибулина, исправлением брака занимался «Ярдормост». Но вот сами работы и их результат вызвали у местных жителей удивление.

«Дорогу расширили до неимоверных размеров, а полотно положили — автобус с большегрузом еле разъезжаются. Теперь новый аттракцион — полотно уже в четвертый раз срезают, а по тому, что положили, едешь, как по стиральной доске», — написала в социальной сети местная жительница Ольга Андрусова.

По данным портала госзакупок, контракт на выполнение субподрядных работ остается действующим. Но власти обещают его расторгнуть.

«С субподрядчиком был заключён договор, в связи с невыполнением объема работ в установленные сроки договор субподряда будет расторгнут без соответствующих выплат», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГКУ «Ярдорслужба».

ООО «Дорстрой» известно в Переславле как компания, являющаяся подрядчиком по муниципальным контрактам. Интересен и тот факт, что «Ярдормост» заключил контракт на выполнение работ еще в мае, а торги на субподряд прошли лишь в августе. В итоге в ноябре дорога, на которую из бюджета области было выделено 112 млн рублей, так до сих пор и не сдана.