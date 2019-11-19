Петропавловск-Камчатский, 19 ноября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко принял решение уйти в отставку до окончания срока полномочий. Во вторник, 19 ноября, утром политик был госпитализирован, сообщалось, что у него проблемы с сердцем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pkgo.ru Виталий Иваненко

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Сам Виталий Иваненко объяснил свое решением тем, что продолжить работу ему не позволяет состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Заявление Иваненко об отставке будет рассмотрено на ближайшей сессии гордумы столицы Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе брата Виталия Иваненко Алексея Иваненко отправили под домашний арест по подозрению в посредничестве при передаче взятки.

Виталию Иваненко 42 года. Петропавловск-Камчатский он возглавил в 2016 году путём выборов депутатами городской думы.