Ярославль, 19 ноября, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Руководитель ярославского регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков считает, что несовпадение мнений власти и общественности о ходе реализации национальных проектов на территории региона негативно сказывается на доверии населения к органам власти. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Комментируя работу ОНФ, Ямщиков отметил, что информация, публикуемая региональной исполнительной властью, часто не отражает реальной картины дел.

«Мы оцениваем исполнение национальных проектов не в категории цифр, а с точки зрения оценки людей. Люди, на мой взгляд, совершенно справедливо высказывают недовольство исполнением национальных проектов. Есть определённые цифры, которые говорят, что Ярославская область, скажем так, не совсем в лидерах по исполнению нацпроектов (72 место — прим. ИА REGNUM). Все об этом знают. Но тем не менее пытаются (представители власти — прим.ИА REGNUM) сделать вид, что всё хорошо. Вот маленький пример. Совсем недавно один официальный сайт опубликовал информацию, что рассматривался вопрос (на совещании у полпреда президента в ЦФО — прим.ИА REGNUM) обеспечения населения лекарствами в рамках нацпроекта «Здравоохранение». И вот что мы прочитали с большим удивлением, а может быть, с радостью: «руководитель полпредства президента отметил положительный опыт региона в обеспечении лекарствами льготников.» Вот если бы эту строчку увидели наши граждане, что с боем берут аптеки чтобы получить льготные лекарства, то не знаю, согласились бы они со словами председателя правительства ярославской области (Дмитрия Степаненко — прим.ИА REGNUM).»

Игорь Ямщиков подчеркнул, что он не считает такое расхождение в оценки событий подлогом.

«У нас разные подходы с оценке. Может быть по цифрам где-то и хорошо всё получается. Но посмотрите, реальность другая. Если опыт Ярославской области положительный, то его надо перенимать. Но упаси господи перенимать наш такой «положительный» опыт другим регионам.»

Полную версию интервью с Игорем Ямщиковым можно посмотреть здесь.