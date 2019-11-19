Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Появились фотографии с места смертельного ДТП на трассе Котельниково-Песчанокопское. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области 19 ноября.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области ДТП под Ростовом-на-Дону

Авария произошла в 7:50 мск. В результате автокатастрофы погибли двое взрослых и трёхлетний ребёнок.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства ДТП. Известно, что синоптики предупреждали жителей региона о плохой видимости на дорогах из-за тумана.