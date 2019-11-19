Москва, 19 ноября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, исключающий запрет для публичного демонстрирования нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Цитата из к/ф «Бункер». Реж. Оливер Хиршбигель. 2004. Германия — Италия — Австрия Нацистские генералы

Исключение делается также для демонстрации такой символики в информационных, учебных и просветительских целях — при условии осуждения нацизма и экстремизма.

В Российской Федерации запрещается использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах.

Авторы обеспокоены тем, что под запрет могут попасть показы всех документальных (в том числе военной кинохроники) и художественных фильмов, книги, картины, учебные и научные пособия, фотографии из музеев и так далее, допускающие изображения нацистской атрибутики или символики в общем контексте произведений о Великой Отечественной войне.