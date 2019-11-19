Челябинск, 19 ноября, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Челябинск 19 ноября обрёл нового мэра. Город возглавила Наталья Котова, которая является заместителем главы города, а с июня исполняла полномочия руководителя муниципалитета.

Cheladmin.ru Наталья Котова

Решение о назначении Котовой приняли депутаты городской думы. Кроме неё на этот пост претендовали рекомендованные конкурсной комиссией глава Металлургического района Сергей Кочетков и директор интерната для инвалидов и престарелых Виталий Евгеньев.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня избранный весной мэром Владимир Елистратов ушёл в отставку. Котова стала врио главы города. Она же являлась и фавориткой в борьбе за пост мэра. Её поддержали губернатор Алексей Текслер и «Единая Россия».