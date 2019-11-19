Курагинский район, Красноярский край, 19 ноября, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Федеральные структуры намеренно затягивали процесс согласования создания новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Красноярском крае, сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор красноярской общественной экологической организации «Плотина» Александр Колотов. По его словам, цель такого «затягивания» — дать возможность золотодобывающим компаниям получить лицензионные участки на этих землях.

Александр Колотов Участки золотодобывающих компаний (выделены розовым и фиолетовым), вторгающиеся на зарезервированную под заказник территорию

Колотов подчеркнул, что ещё в 2017 году правительство Красноярского края приняло решение о создании ООПТ — государственного природного ботанического микрозаказника «Жаровский» краевого значения — на землях вокруг посёлка Жаровск Курагинского района (бассейн реки Казыр).

На момент комплексного обследования на указанной территории обнаружили 376 видов грибов и растений, в том числе 40 редких и находящихся под угрозой исчезновения, занесенных в Красные книги РФ и Красноярского края. Также были обнаружены 28 эндемиков и гемиэндемиков, 43 реликта, говорится в материалах обследования.

В 2017 году обосновывающие создание микрозаказника «Жаровский» документы направили в Москву — на согласование в федеральное Минприроды.

По словам Александра Колотова, согласование не получено до сих пор.

Эколог отметил, что теперь причины произошедшего понятны:

«Дать время Роснедрам провести аукцион и выдать лицензии на поиск и оценку месторождений россыпного золота непосредственно на территории будущего заказника».

Александр Колотов сообщил, что соответствующие лицензии получили сразу две золотодобывающие компании из Красноярска: ООО «Енисей золото» и ООО «ТрансСервисПлюс».

Эколог обеспокоен, что освоение лицензионных территорий приведёт к полному уничтожению мест обитания большинства краснокнижных видов, так как размер будущего микрозаказника — небольшой. Таким образом, сам факт создания новой ООПТ становится бессмысленным.

«То есть теперь для того, чтобы создать микрозаказник, властям Красноярского края нужно требовать отзыва лицензий у золотодобывающих компаний», — подчеркнул эксперт.

Александр Колотов также напомнил, что новые лицензии выданы на участки, расположенные в Курагинском районе Красноярского края.

Об этом районе месяц назад узнала вся Россия. Как сообщало ИА REGNUM, именно в Курагинском районе 19 октября 2019 года на золотом прииске разрушился каскад дамб. Погибли 17 человек, трое до сих пор считаются пропавшими без вести. Пострадали более 40 человек. Экологии региона нанесён ущерб.

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