Чита, 19 ноября, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Новое медицинское оборудование и машина скорой медицинской помощи класса А появились в распоряжении персонала Нерчинско-Заводской больницы (Забайкальский край). Средства на это — порядка пяти миллионов рублей — были выделены в рамках дальневосточной субсидии, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Машина скорой медицинской помощи класса А для персонала Нерчинско-Заводской больницы

Правительство Забайкальского края Новое медицинское оборудование для персонала Нерчинско-Заводской больницы

Как пояснила исполняющая обязанности главного врача Нерчинско-Заводской центральной районной больницы Марина Романецкая, среди прочего для стационара приобретены: наркозно-дыхательный аппарат, биохимический и автоматический анализаторы, а также девять электрокардиографов.

Также к концу 2019 года ожидается поступление стерилизатора, необходимого для стерилизации и обеззараживания медицинских инструментов, принадлежностей и материалов.

Напомним, осенью 2018 г. Забайкалье и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на данные территории стали распространять все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. В целом на реализацию плана социального развития центров экономического роста в Забайкальском крае выделено более 3 миллиардов рублей.

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