Жуковский район, Калужская область, 19 ноября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. В Калужской области к 14 годам лишения свободы осуждён 23-летний житель Великого Новгорода за попытку сбыть в регионе более 19 килограммов наркотиков. Об этом 19 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Жуковского района области Андрей Нюнько.

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В 2018 году подсудимый получил более 19 килограммов химического наркотика для дальнейшей продажи. Мужчина хранил наркотики в трех тайниках в лесу возле федеральной трассы на территории Жуковского района. В ходе оперативных мероприятий наркотическое средство было обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками ГУ МВД России по Московской области летом 2018 года.

Подсудимый полностью признал свою вину, и будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.