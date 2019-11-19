Санкт-Петербург, 19 ноября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Для владельцев многоразовых проездных билетов на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга стоимость одной поездки с 1 января 2020 года повысится только на 2 рубля, в то время как проезд по жетонам в метро и одноразовым билетам в наземном транспорте вырастет на 10 рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на «Радио России Санкт-Петербург».

Напомним, разовый проезд в наземном пассажирском транспорте будет стоить с января 50 рублей, в метрополитене — 55 рублей. Таким образом, повышение составит 10 рублей на всём транспорте, по сравнению с ныне действующими тарифами.

«Владельцы карты «Подорожник» по самому востребованному тарифу за проезд в метро будут платить 38 рублей, а в наземном транспорте — 33. То есть всего проезд подорожает на 2 рубля», — сказал Александр Беглов (цитата по ТАСС).

Градоначальник добавил, что многоразовыми проездными пользуются три четверти пассажиров общественного транспорта Петербурга.

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Губернатор отметил, что подорожание проезда, прежде всего, ощутят туристы, которые пользуются, в основном, разовыми билетами, а «поездки большинства петербуржцев город продолжит субсидировать».

Как сообщало ИА REGNUM, по расчетам Смольного, наличной оплатой проезда в общественном транспорте пользуются 15% пассажиров, еще 33% — единой транспортной картой «Подорожник», 42% — иными проездными билетами (для пенсионеров, студентов, школьников и других льготных категорий), 10% платят за проезд банковскими картами.