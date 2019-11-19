Горно-Алтайск, 19 ноября, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Компанию по добыче россыпного золота на территории Республики Алтай обвиняют в нарушении природоохранного законодательства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, ООО «Майский» допустила загрязнение реки Каурчак взвешенными веществами и нефтепродуктами.

National Archives and Records Administration На берегу реки

Отмечается, что река относится к водным объектам рыбохозяйственного значения первой категории. Против компании было возбуждено административное дело.

Тем временем к концу 2019 года истекает срок для завершения работ по рекультивации нарушенных земель на участке компании «Андоба». Однако работы до сих пор не ведутся, отмечают прокуроры. Директору объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Напомним, региональные политики бьют тревогу в связи с тем, что добыча золота старательными бригадами на Алтае приводит к загрязнению мелких ручейков и речек. А это, как сообщало ИА REGNUM, ставит под угрозу большие реки, и, как следствие, всю экосистему Телецкого озера.

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