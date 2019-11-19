В Москве 19 ноября проходит заседание совета министров союзного государства России и Белоруссии. Как уточнили в пресс-службе российского правительства, Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят вопросы развития Союзного государства и российско-белорусского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. В повестку включено рассмотрение приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018−2022 годы. [[[picture1]]]

Ombudsmanrf.org Россия и Белоруссия

09:14 19.11.2019 Накануне, 18 ноября, в Москве прошла встреча министров иностранных дел РФ и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. Читайте также: Лавров обсудит с главой МИД РБ Макеем, «нахрена нужен такой союз»

09:22 19.11.2019 В ходе переговоров министры обсудили актуальные темы двусторонних отношений и сотрудничества в рамках интеграционных объединений, в первую очередь ЕАЭС и ОДКБ. Были затронуты вопросы взаимодействия в ООН и ОБСЕ и других международных организациях. Подтверждена важность продолжения координации внешнеполитических усилий в целях совместного отстаивания интересов двух стран, сообщили в МИД РФ.

09:26 19.11.2019 Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень — подробности о встрече с Лавровым

09:34 19.11.2019 Встреча министров иностранных дел РФ и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. 18.11.209. mid.ru

09:47 19.11.2019 Заседание Коллегий проходило под знаком 20-летия Договора о создании Союзного государства. Участники рассмотрели выполнение Программ согласованных действий в области внешней политики России и Белоруссии. Также были определены задачи в связи с деятельностью НАТО в Восточноевропейском регионе. Состоялся обмен мнениями по вопросам контроля над вооружениями. Обсуждены актуальные направления сотрудничества двух стран в ООН, включая противодействие односторонним санкциям, нарушающим прерогативы Совета Безопасности.

10:08 19.11.2019 По итогам заседания были подписаны Программа согласованных действий в области внешней политики на 2020−2021 гг. и План консультаций между МИД России и МИД Белоруссии на 2020 г. Одобрено Постановление коллегий двух внешнеполитических ведомств.

10:13 19.11.2019 Владимир Макей и Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии 18 ноября. mid.ru

10:58 19.11.2019 Глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск озабочен наращиванием военного потенциала и укреплением инфраструктуры НАТО у своих границ. Об этом он рассказал в Москве на открытии совместной коллегии внешнеполитических ведомств Белоруссии и России.

11:09 19.11.2019 Подписание Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020 — 2021 гг. и Плана консультаций между МИД России и МИД Белоруссии на 2020 г. mfa.gov.by

12:00 19.11.2019 Совет министров является исполнительным органом Союзного государства. В него входят председатель Совета министров Союзного государства, главы правительств Белоруссии и России, министры иностранных дел, экономики и финансов государств-участников, руководители основных отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства, государственный секретарь Союзного государства.

12:58 19.11.2019 mfa.gov.by">Cовместное заседание коллегии МИД Республики Беларусь и коллегии МИД Российской Федерации.18 ноября. mfa.gov.by

13:47 19.11.2019 В Горках начались российско-белорусские переговоры.

13:56 19.11.2019 [[[video-0]]] Начались российско-белорусские переговоры. Медведев и Румас договорились обсудить проблемы союзного государства за чашкой чая

13:58 19.11.2019 Сегодня, 19 ноября, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Двусторонние переговоры состоялись в подмосковной резиденции премьер-министра в Горках. Главы правительств двух стран побеседовали тет-а-тет. В протокольной части встречи стороны не стали делать заявлений, ограничившись только парой фразой. Медведев поинтересовался у своего визави, как тот добрался, и предложил выпить по чашке чая. После беседы премьер-министры продолжат переговоры в формате заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Читайте подробнее: Медведев побеседовал с глазу на глаз с премьер-министром Белоруссии

13:59 19.11.2019 В начале заседания Дмитрий Медведев заявил, что есть системные вопросы, которые сдерживают взаимную торговлю.

13:59 19.11.2019 Он призвал искать компромисс и взаимоприемлемые условия.

14:03 19.11.2019 Румас подчеркнул, что работа по интеграции между РФ и Белоруссией связана с экономическими вопросами.

14:15 19.11.2019 Встреча Дмитрия Медведева и Сергея Румаса [government.ru]

14:24 19.11.2019 Сокращение товарооборота между РФ и Белоруссией составило 2% по итогам девяти месяцев года. Россия ожидает выправления ситуации до конца 2019 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19 ноября, открывая заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Читайте также: РФ ожидает восстановления объема товарооборота с Белоруссией к концу года

15:13 19.11.2019 Заседание Совета министров Союзного государства. Горки [government.ru]

15:17 19.11.2019 Встреча с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом [government.ru]

15:34 19.11.2019 В повестке дня союзного Совмина — 14 вопросов.

15:36 19.11.2019 По словам Дмитрия Медведева, взаимный товарооборот стабильно растёт. По итогам 2018 года он увеличился на 10% и превысил 35 млрд долларов. В этом году, правда, есть некоторое сокращение, если брать статистику за январь — сентябрь (под 2%). «Но думаю, что это явление временное, что по итогам года положение выправится», — сказал российский премьер.

15:44 19.11.2019 Помимо вопросов торгово-экономического сотрудничества, целый блок вопросов касается развития в сфере науки и инноваций. Речь идёт о проекте союзной программы по сотрудничеству в области дистанционного зондирования Земли. Программа была подготовлена Роскосмосом и Национальной академией наук Белоруссии и рассчитана на период до 2023 года.

15:45 19.11.2019 Дмитрий Медведев. Заседание Совета министров Союзного государства [government.ru]

15:46 19.11.2019 Бюджет Союзного государства на 2019 год ждут поправки. Предполагается увеличение расходов по некоторым союзным программам, в том числе — по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы. А также на создание Ржевского мемориала в Тверской области. «Понятно, что это связано и с предстоящим юбилеем — 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Для наших народов это особая дата», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

15:56 19.11.2019 Ржевский мемориал в Тверской области. Проект [rzhev.histrf.ru]

16:01 19.11.2019 Тумана в отношения России и Белоруссии нет, считает премьер-министр Сергей Румас. Из стенограммы встречи: С. Румас: Дмитрий Анатольевич, когда самолёт приземлился в аэропорту, был очень сильный туман. Д. Медведев: Это не наши проделки. С. Румас: Но когда уже подъезжали к Горкам, туман рассеялся, а наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет.

16:13 19.11.2019 Вместе с тем белорусский премьер указал на отступление от действующего регламента проведения заседаний. «С даты нашего последнего союзного Совмина — 13 декабря прошлого года в Бресте — прошёл год. Это свидетельствует об определённом отступлении от действующего регламента проведения заседаний. Я думаю, что очень важно поддерживать чёткую регулярность наших встреч в таком формате, тем более что в середине этого года было принято серьёзное решение об углублении экономической интеграции», — отметил Румас.

16:14 19.11.2019 Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пожаловался на сильный туман во время приземления самолёта в аэропорту. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. «Дмитрий Анатольевич, когда самолёт приземлился в аэропорту, был очень сильный туман», — заявил Румас, приветствуя российскую сторону. В ответ премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что «это не наши проделки». «Но когда уже подъезжали к Горкам, туман рассеялся, а наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет», — добавил Румас. Об этом: Румас пожаловался Медведеву на туман в аэропорту во время приземления

16:26 19.11.2019 Заседания Совета министров Союзного государства должны проводиться чаще. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. «Хочу заметить, что с даты нашего последнего союзного Совмина — 13 декабря прошлого года в Бресте — прошёл год. Это свидетельствует об определённом отступлении от действующего регламента проведения заседаний», — заявил Румас. «Я думаю, что очень важно поддерживать чёткую регулярность наших встреч в таком формате, тем более что в середине этого года было принято серьёзное решение об углублении экономической интеграции», — подчеркнул он. Подробности в материале: Румас призвал чаще проводить заседания Совмина Союзного государства

16:31 19.11.2019 Дальнейшая интеграция в рамках Союзного государства возможна только в увязке наиболее острых проблем двустороннего сотрудничества, прежде всего — вопроса формирования цен на газ и нефть. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. «Я хочу подчеркнуть, что наша позиция в переговорах была чёткой и последовательной. Дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества», — заявил Румас. «Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, барьеры по доступу товаров на внутренние, национальные рынки, условия поддержки производителей, в том числе за счёт субсидий. Вы, Дмитрий Анатольевич, про это тоже говорили», — указал он. Подробности в материале: Румас огласил условия для дальнейшей интеграции с Россией

16:36 19.11.2019 facebook.com/embassybel]">Дмитрий Медведев и Сергей Румас [facebook.com/embassybel]

16:39 19.11.2019 Только решение острейших вопросов белорусско-российского экономического сотрудничества позволит проводить дальнейшее объединение в рамках Союзного государства. «По ряду дорожных карт и сейчас остаются нерешенные вопросы. Наша позиция в переговорах была четкой и последовательной: дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, последствия реализации налогового маневра, барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, неравные условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий, и другие», — сказал Румас. Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, Румас отметил, что не все проблемные вопросы отражены в подготовленных «дорожных картах», а отражённые имеют разные сроки их выполнения. Подробности в материале: Совмин Белоруссии выдвинул России ультиматум по интеграции

16:42 19.11.2019 Сергей Румас [government.by]

17:11 19.11.2019 Заседание Совета министров Союзного государства [government.by]

17:42 19.11.2019 Российско-белорусские переговоры продолжаются уже 4 часа.

18:00 19.11.2019 Документы, подписанные по завершении заседания: Постановление Совета Министров Союзного государства «Об итогах торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации за 2018 год и первое полугодие 2019 года»; Постановление Совета Министров Союзного государства «О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «О бюджете Союзного государства на 2019 год»; Резолюция Совета Министров Союзного государства «О ходе выполнения Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018−2022 годы»; Резолюция Совета Министров Союзного государства «О ходе выполнения Плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территориях государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2017−2020 годы»; Резолюция Совета Министров Союзного государства «О ходе реализации Плана мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства на 2019−2021 годы»; Постановление Совета Министров Союзного государства «О научно-технической программе Союзного государства «Разработка, модернизация и гармонизация нормативного, организационно-методического и аппаратно-программного обеспечения целевого применения космических систем дистанционного зондирования Земли России и Беларуси» («Интеграция-СГ»)»; Постановление Совета Министров Союзного государства «О составе Экспертного совета по Премии Союзного государства в области науки и техники»; Резолюция Совета Министров Союзного государства «Об итогах деятельности Государственного учреждения «Телерадиовещательная организация Союзного государства» в 2018 году»; Постановление Совета Министров Союзного государства «Об оплате труда работников Государственного учреждения «Телерадиовещательная организация Союзного государства»; Резолюция Совета Министров Союзного государства «О ходе выполнения решений Высшего Государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года»; Постановление Совета Министров Союзного государства"Об Основных вопросах к заседаниям Совета Министров Союзного государства на 2020 год»; Постановление Совета Министров Союзного государства"Об Основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2020 год»; Резолюция Совета Министров Союзного государства «О ходе выполнения решений Совета Министров Союзного государства».

18:40 19.11.2019 Заседание Совета министров Союзного государства [government.by]

20:02 19.11.2019 Заседание Совета министров Союзного государства [government.by]

20:08 19.11.2019 Российско — беларусские переговоры в Горках продолжаются 7 часов. Рекорд переговоров Путина и Эрдогана в Сочи (6 часов 30 минут) — побит, отмечает телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

20:37 19.11.2019 На заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии прошла подготовка к предметному разговору по дорожным картам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. «Это вполне ожидаемые вещи, но тем не менее — это продолжение той работы, которую мы вели в Бресте. Договорились проанализировать реальные итоги, что удалось сделать за 20 лет, чего не удалось. Ну и с другой стороны это был такой разогрев, чтобы начать предметные переговоры по дорожным картам», — заявил Медведев. Читайте также: Медведев объяснил продолжительность заседания Совмина Союзного государства

20:42 19.11.2019 В ходе переговоров на заседании Совета министров Союзного государства удалось достичь понимания, по каким аспектам интеграции обе стороны достигли консенсуса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. «Значительная часть дорожных картах согласованы. Мы сейчас долго и подробно обсуждали, какие конкретно вещи между нами согласованы, какие не согласованы. Скажу прямо, это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение. Очень полезное, абсолютно откровенное, с расстановкой акцентов, где мы договорились, а где мы не договорились», — заявил Медведев. Читайте также: Значительная часть «дорожных карт» с Белоруссией согласованы — Медведев

20:50 19.11.2019 Между Россией и Белоруссией сохраняются существенные расхождения в подходах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. «Я считаю, что такой абсолютно откровенный разговор между нами с участием всех наших коллег как раз и должен позволить нам выйти на окончательное решение. Причём, подчёркиваю, где-то сохраняющиеся разногласия носят чисто технический характер и могут быть устранены внимательной работой нашей правительств. А где-то это достаточно серьёзные вопросы и расхождения в подходах, которые можно будет урегулировать именно в формате обсуждения между двумя главами государств, но, конечно, с участием правительств двух стран», — заявил Медведев. Подробности в материале: Есть серьёзные расхождения в подходах — Медведев о Союзном государствве

20:51 19.11.2019 В течение недели Россия и Белоруссия разработают новые дорожные карты, которые учтут достигнутые соглашения на заседании Совета министров Союзного государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. «Наверное, что-то более подробное по этому поводу я сейчас говорить не буду, хотя понимаю, что эта тема интересна. Поскольку это всё-таки переговорный процесс, позиции каждый день сближаются. Сошлись на том, что наши коллеги в самое ближайшее время — буквально за эту неделю — подготовят новые версии дорожных карт, где будут сведены результаты сегодняшней работы», — заявил Медведев. Читайте подробнее: Медведев анонсировал новые дорожные карты по интеграции с Белоруссией

20:54 19.11.2019 Новые версии дорожных карт по интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства потребуют активных переговоров в самое ближайшее время. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. «На базе этих новых версий (дорожных карт) мы проведём ещё одно обсуждение, видимо, и в формате переговоров между министром, и созвонимся с Сергей Николаевичем, а нужно будет — и встретимся, ничего тут сложного нет, благо расстояние между нами небольшое. В конечном счёте всё это должно быть одобрено президентами двух государств, чтобы положить начало ещё более существенной работе по изменению в законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь», — заявил Медведев. Читайте также: Медведев рассказал о планах согласования новых дорожных карт с Белоруссией

21:00 19.11.2019 Интеграция между Белоруссией и Россией имеет конкретные проявления, которые отразились на качестве жизни граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. «Результаты интеграции очевидны и неоспоримы. Граждане Белоруссии и России имеют равные права в сфере труда, отдыха, здравоохранения, образования, права на беспрепятственное передвижение», — заявил Румас. Читайте также: Результаты интеграции Белоруссии с Россией очевидны и неоспоримы — Румас

21:05 19.11.2019 Интеграция в финансовой, топливно-энергетической и экономической сфере должна стать в центре внимания в рамках интеграции Союзного государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. «В обновлённой союзной модели должна прослеживаться ориентированность интеграционных процессов на решение практических задач, в первую очередь в экономической сфере», — заявил Румас. Читайте также: Румас призвал настроить интеграцию РФ и РБ на решение «практических задач»

21:12 19.11.2019 Достичь консенсуса по топливно-энергетической России и Белоруссии пока не удалось. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. «Мы не обо всём договорились. Есть очень сложные темы. Темы энергетики, например — ну она очевидно, что непростая. И у каждой стороны есть своё представление, как сотрудничать на будущее, какие принципы должны применяться, как осуществлять регулирование в той или иной сфере, касается ли это газа, нефти, касается ли это электроэнергетики», — заявил Медведев. Читайте подробнее: Медведев прокомментировал «энергетическую тему» в переговорах с Белоруссией

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21:20 19.11.2019 Для прогресса в интеграции России и Белоруссии потребуется принятие серьёзных политических решений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. «В общем, по каждому из вопросов, естественно, существует масса нюансов. Но это не означает, что мы не способны договориться! Мы вполне способны договориться, а по таким вопросам, по которым необходимо политическое решение — такие вопросы всегда есть. Где очень сложен выбор между экономическими факторами и приходится выбирать политическое решение для того, чтобы продвинуть интеграцию. Так было когда-то при создании Евразийского союза. Я уверен, что и в этом случае такие решения вполне достижимы», — заявил Медведев. Об этом: «Мы вполне способны договориться» — Медведев о Союзном государстве

21:25 19.11.2019 В вопросах интеграции России и Белоруссии нужен очень прагматичный подход. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. «Очевидно, что это непростые процессы и они всегда сопровождаются выплеском каких-то эмоций: куда двигаться, где границы суверенитета, по каким вопросам нужно принимать сейчас решение, по каким не нужно. Я думаю, для нас очень важно в настоящий момент, что называется, градус вот такой риторики существенно понизить, поскольку мы должны в спокойном прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, их будущего. Прежде всего экономические, социальные вопросы», — заявил Медведев. «Поэтому здесь важны не лозунги, не идеологические штампы какие-то, клише, а именно прагматичный подход, который и позволит, на мой взгляд, выйти на окончательные договорённости. Во всяком случае наша сторона, российская сторона на это в полной степени ориентирована. Будем так работать», — указал он. Об этом: Медведев: нужно снизить «градус риторики» в дискуссии о Союзном государстве

21:33 19.11.2019 В ходе проведенных переговоров России и Белоруссии удалось снять не менее половины сложных вопросов по интеграции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. «Трудно сказать, сколько осталось. Но я думаю, не менее половины из несогласованных позиций нам удалось сегодня снять. Не менее двадцати дорожных карт сегодня готовы к подписанию», — заявил Румас. «Вместе с тем, действительно, остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку. Но это не значит, что развязок не существует», — указал он. Об этом: Румас: число спорных моментов по энергетическим вопросам сократилось

21:51 19.11.2019 Заявления Дмитрия Медведева и Сергея Румаса для прессы по завершении российско-белорусских переговоров Пресс-служба Правительства России

22:11 19.11.2019 Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев по итогам переговоров с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом заявил, что у белорусской стороны есть еще неделя для того, чтобы внести все поправки в дорожные карты углубления интеграции России и Белоруссии. Об этом: Медведев: у Белоруссии есть еще неделя, чтобы внести правки