Заседание Совмина Cоюзного государства России и Белоруссии — трансляция
Накануне, 18 ноября, в Москве прошла встреча министров иностранных дел РФ и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея.
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В ходе переговоров министры обсудили актуальные темы двусторонних отношений и сотрудничества в рамках интеграционных объединений, в первую очередь ЕАЭС и ОДКБ. Были затронуты вопросы взаимодействия в ООН и ОБСЕ и других международных организациях. Подтверждена важность продолжения координации внешнеполитических усилий в целях совместного отстаивания интересов двух стран, сообщили в МИД РФ.
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Заседание Коллегий проходило под знаком 20-летия Договора о создании Союзного государства. Участники рассмотрели выполнение Программ согласованных действий в области внешней политики России и Белоруссии. Также были определены задачи в связи с деятельностью НАТО в Восточноевропейском регионе. Состоялся обмен мнениями по вопросам контроля над вооружениями. Обсуждены актуальные направления сотрудничества двух стран в ООН, включая противодействие односторонним санкциям, нарушающим прерогативы Совета Безопасности.
По итогам заседания были подписаны Программа согласованных действий в области внешней политики на 2020−2021 гг. и План консультаций между МИД России и МИД Белоруссии на 2020 г. Одобрено Постановление коллегий двух внешнеполитических ведомств.
Глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск озабочен наращиванием военного потенциала и укреплением инфраструктуры НАТО у своих границ. Об этом он рассказал в Москве на открытии совместной коллегии внешнеполитических ведомств Белоруссии и России.
Совет министров является исполнительным органом Союзного государства. В него входят председатель Совета министров Союзного государства, главы правительств Белоруссии и России, министры иностранных дел, экономики и финансов государств-участников, руководители основных отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства, государственный секретарь Союзного государства.
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В Горках начались российско-белорусские переговоры.
Начались российско-белорусские переговоры. Медведев и Румас договорились обсудить проблемы союзного государства за чашкой чая
Сегодня, 19 ноября, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Двусторонние переговоры состоялись в подмосковной резиденции премьер-министра в Горках.
Главы правительств двух стран побеседовали тет-а-тет. В протокольной части встречи стороны не стали делать заявлений, ограничившись только парой фразой. Медведев поинтересовался у своего визави, как тот добрался, и предложил выпить по чашке чая. После беседы премьер-министры продолжат переговоры в формате заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
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В начале заседания Дмитрий Медведев заявил, что есть системные вопросы, которые сдерживают взаимную торговлю.
Он призвал искать компромисс и взаимоприемлемые условия.
Румас подчеркнул, что работа по интеграции между РФ и Белоруссией связана с экономическими вопросами.
Сокращение товарооборота между РФ и Белоруссией составило 2% по итогам девяти месяцев года. Россия ожидает выправления ситуации до конца 2019 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19 ноября, открывая заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
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В повестке дня союзного Совмина — 14 вопросов.
По словам Дмитрия Медведева, взаимный товарооборот стабильно растёт. По итогам 2018 года он увеличился на 10% и превысил 35 млрд долларов. В этом году, правда, есть некоторое сокращение, если брать статистику за январь — сентябрь (под 2%).
«Но думаю, что это явление временное, что по итогам года положение выправится», — сказал российский премьер.
Помимо вопросов торгово-экономического сотрудничества, целый блок вопросов касается развития в сфере науки и инноваций. Речь идёт о проекте союзной программы по сотрудничеству в области дистанционного зондирования Земли. Программа была подготовлена Роскосмосом и Национальной академией наук Белоруссии и рассчитана на период до 2023 года.
Бюджет Союзного государства на 2019 год ждут поправки. Предполагается увеличение расходов по некоторым союзным программам, в том числе — по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы. А также на создание Ржевского мемориала в Тверской области.
«Понятно, что это связано и с предстоящим юбилеем — 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Для наших народов это особая дата», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Тумана в отношения России и Белоруссии нет, считает премьер-министр Сергей Румас. Из стенограммы встречи:
С. Румас: Дмитрий Анатольевич, когда самолёт приземлился в аэропорту, был очень сильный туман.
Д. Медведев: Это не наши проделки.
С. Румас: Но когда уже подъезжали к Горкам, туман рассеялся, а наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет.
Вместе с тем белорусский премьер указал на отступление от действующего регламента проведения заседаний.
«С даты нашего последнего союзного Совмина — 13 декабря прошлого года в Бресте — прошёл год. Это свидетельствует об определённом отступлении от действующего регламента проведения заседаний. Я думаю, что очень важно поддерживать чёткую регулярность наших встреч в таком формате, тем более что в середине этого года было принято серьёзное решение об углублении экономической интеграции», — отметил Румас.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пожаловался на сильный туман во время приземления самолёта в аэропорту. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
«Дмитрий Анатольевич, когда самолёт приземлился в аэропорту, был очень сильный туман», — заявил Румас, приветствуя российскую сторону.
В ответ премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что «это не наши проделки».
«Но когда уже подъезжали к Горкам, туман рассеялся, а наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет», — добавил Румас.
Об этом: Румас пожаловался Медведеву на туман в аэропорту во время приземления
Заседания Совета министров Союзного государства должны проводиться чаще. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
«Хочу заметить, что с даты нашего последнего союзного Совмина — 13 декабря прошлого года в Бресте — прошёл год. Это свидетельствует об определённом отступлении от действующего регламента проведения заседаний», — заявил Румас.
«Я думаю, что очень важно поддерживать чёткую регулярность наших встреч в таком формате, тем более что в середине этого года было принято серьёзное решение об углублении экономической интеграции», — подчеркнул он.
Подробности в материале: Румас призвал чаще проводить заседания Совмина Союзного государства
Дальнейшая интеграция в рамках Союзного государства возможна только в увязке наиболее острых проблем двустороннего сотрудничества, прежде всего — вопроса формирования цен на газ и нефть. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
«Я хочу подчеркнуть, что наша позиция в переговорах была чёткой и последовательной. Дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества», — заявил Румас.
«Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, барьеры по доступу товаров на внутренние, национальные рынки, условия поддержки производителей, в том числе за счёт субсидий. Вы, Дмитрий Анатольевич, про это тоже говорили», — указал он.
Подробности в материале: Румас огласил условия для дальнейшей интеграции с Россией
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Только решение острейших вопросов белорусско-российского экономического сотрудничества позволит проводить дальнейшее объединение в рамках Союзного государства.
«По ряду дорожных карт и сейчас остаются нерешенные вопросы. Наша позиция в переговорах была четкой и последовательной: дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, последствия реализации налогового маневра, барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, неравные условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий, и другие», — сказал Румас.
Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, Румас отметил, что не все проблемные вопросы отражены в подготовленных «дорожных картах», а отражённые имеют разные сроки их выполнения.
Подробности в материале: Совмин Белоруссии выдвинул России ультиматум по интеграции
Российско-белорусские переговоры продолжаются уже 4 часа.
Документы, подписанные по завершении заседания:
Постановление Совета Министров Союзного государства «Об итогах торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации за 2018 год и первое полугодие 2019 года»;
Постановление Совета Министров Союзного государства «О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «О бюджете Союзного государства на 2019 год»;
Резолюция Совета Министров Союзного государства «О ходе выполнения Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018−2022 годы»;
Резолюция Совета Министров Союзного государства «О ходе выполнения Плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территориях государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2017−2020 годы»;
Резолюция Совета Министров Союзного государства «О ходе реализации Плана мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства на 2019−2021 годы»;
Постановление Совета Министров Союзного государства «О научно-технической программе Союзного государства «Разработка, модернизация и гармонизация нормативного, организационно-методического и аппаратно-программного обеспечения целевого применения космических систем дистанционного зондирования Земли России и Беларуси» («Интеграция-СГ»)»;
Постановление Совета Министров Союзного государства «О составе Экспертного совета по Премии Союзного государства в области науки и техники»;
Резолюция Совета Министров Союзного государства «Об итогах деятельности Государственного учреждения «Телерадиовещательная организация Союзного государства» в 2018 году»;
Постановление Совета Министров Союзного государства «Об оплате труда работников Государственного учреждения «Телерадиовещательная организация Союзного государства»;
Резолюция Совета Министров Союзного государства «О ходе выполнения решений Высшего Государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года»;
Постановление Совета Министров Союзного государства"Об Основных вопросах к заседаниям Совета Министров Союзного государства на 2020 год»;
Постановление Совета Министров Союзного государства"Об Основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2020 год»;
Резолюция Совета Министров Союзного государства «О ходе выполнения решений Совета Министров Союзного государства».
Российско — беларусские переговоры в Горках продолжаются 7 часов. Рекорд переговоров Путина и Эрдогана в Сочи (6 часов 30 минут) — побит, отмечает телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
На заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии прошла подготовка к предметному разговору по дорожным картам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
«Это вполне ожидаемые вещи, но тем не менее — это продолжение той работы, которую мы вели в Бресте. Договорились проанализировать реальные итоги, что удалось сделать за 20 лет, чего не удалось. Ну и с другой стороны это был такой разогрев, чтобы начать предметные переговоры по дорожным картам», — заявил Медведев.
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В ходе переговоров на заседании Совета министров Союзного государства удалось достичь понимания, по каким аспектам интеграции обе стороны достигли консенсуса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
«Значительная часть дорожных картах согласованы. Мы сейчас долго и подробно обсуждали, какие конкретно вещи между нами согласованы, какие не согласованы. Скажу прямо, это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение. Очень полезное, абсолютно откровенное, с расстановкой акцентов, где мы договорились, а где мы не договорились», — заявил Медведев.
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Между Россией и Белоруссией сохраняются существенные расхождения в подходах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
«Я считаю, что такой абсолютно откровенный разговор между нами с участием всех наших коллег как раз и должен позволить нам выйти на окончательное решение. Причём, подчёркиваю, где-то сохраняющиеся разногласия носят чисто технический характер и могут быть устранены внимательной работой нашей правительств. А где-то это достаточно серьёзные вопросы и расхождения в подходах, которые можно будет урегулировать именно в формате обсуждения между двумя главами государств, но, конечно, с участием правительств двух стран», — заявил Медведев.
Подробности в материале: Есть серьёзные расхождения в подходах — Медведев о Союзном государствве
В течение недели Россия и Белоруссия разработают новые дорожные карты, которые учтут достигнутые соглашения на заседании Совета министров Союзного государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
«Наверное, что-то более подробное по этому поводу я сейчас говорить не буду, хотя понимаю, что эта тема интересна. Поскольку это всё-таки переговорный процесс, позиции каждый день сближаются. Сошлись на том, что наши коллеги в самое ближайшее время — буквально за эту неделю — подготовят новые версии дорожных карт, где будут сведены результаты сегодняшней работы», — заявил Медведев.
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Новые версии дорожных карт по интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства потребуют активных переговоров в самое ближайшее время. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
«На базе этих новых версий (дорожных карт) мы проведём ещё одно обсуждение, видимо, и в формате переговоров между министром, и созвонимся с Сергей Николаевичем, а нужно будет — и встретимся, ничего тут сложного нет, благо расстояние между нами небольшое. В конечном счёте всё это должно быть одобрено президентами двух государств, чтобы положить начало ещё более существенной работе по изменению в законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь», — заявил Медведев.
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Интеграция между Белоруссией и Россией имеет конкретные проявления, которые отразились на качестве жизни граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
«Результаты интеграции очевидны и неоспоримы. Граждане Белоруссии и России имеют равные права в сфере труда, отдыха, здравоохранения, образования, права на беспрепятственное передвижение», — заявил Румас.
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Интеграция в финансовой, топливно-энергетической и экономической сфере должна стать в центре внимания в рамках интеграции Союзного государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
«В обновлённой союзной модели должна прослеживаться ориентированность интеграционных процессов на решение практических задач, в первую очередь в экономической сфере», — заявил Румас.
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Достичь консенсуса по топливно-энергетической России и Белоруссии пока не удалось. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
«Мы не обо всём договорились. Есть очень сложные темы. Темы энергетики, например — ну она очевидно, что непростая. И у каждой стороны есть своё представление, как сотрудничать на будущее, какие принципы должны применяться, как осуществлять регулирование в той или иной сфере, касается ли это газа, нефти, касается ли это электроэнергетики», — заявил Медведев.
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Для прогресса в интеграции России и Белоруссии потребуется принятие серьёзных политических решений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
«В общем, по каждому из вопросов, естественно, существует масса нюансов. Но это не означает, что мы не способны договориться! Мы вполне способны договориться, а по таким вопросам, по которым необходимо политическое решение — такие вопросы всегда есть. Где очень сложен выбор между экономическими факторами и приходится выбирать политическое решение для того, чтобы продвинуть интеграцию. Так было когда-то при создании Евразийского союза. Я уверен, что и в этом случае такие решения вполне достижимы», — заявил Медведев.
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В вопросах интеграции России и Белоруссии нужен очень прагматичный подход. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
«Очевидно, что это непростые процессы и они всегда сопровождаются выплеском каких-то эмоций: куда двигаться, где границы суверенитета, по каким вопросам нужно принимать сейчас решение, по каким не нужно. Я думаю, для нас очень важно в настоящий момент, что называется, градус вот такой риторики существенно понизить, поскольку мы должны в спокойном прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, их будущего. Прежде всего экономические, социальные вопросы», — заявил Медведев.
«Поэтому здесь важны не лозунги, не идеологические штампы какие-то, клише, а именно прагматичный подход, который и позволит, на мой взгляд, выйти на окончательные договорённости. Во всяком случае наша сторона, российская сторона на это в полной степени ориентирована. Будем так работать», — указал он.
Об этом: Медведев: нужно снизить «градус риторики» в дискуссии о Союзном государстве
В ходе проведенных переговоров России и Белоруссии удалось снять не менее половины сложных вопросов по интеграции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
«Трудно сказать, сколько осталось. Но я думаю, не менее половины из несогласованных позиций нам удалось сегодня снять. Не менее двадцати дорожных карт сегодня готовы к подписанию», — заявил Румас.
«Вместе с тем, действительно, остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку. Но это не значит, что развязок не существует», — указал он.
Об этом: Румас: число спорных моментов по энергетическим вопросам сократилось
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев по итогам переговоров с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом заявил, что у белорусской стороны есть еще неделя для того, чтобы внести все поправки в дорожные карты углубления интеграции России и Белоруссии.
Об этом: Медведев: у Белоруссии есть еще неделя, чтобы внести правки
Россия и Белоруссия не смогли согласовать дорожные карты дальнейшей интеграции.
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