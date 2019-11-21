Новые угрозы и опасности: обострение конфликта в Сирии — самое важное
Несколько взрывов прогремело у международного аэропорта Дамаска 19 ноября. По информации сирийского государственного информагентства SANA, данных о пострадавших и ущербе пока нет.
Чавушоглу призвал Вашингтон и Москву сделать то, что необходимо в рамках договоренностей.
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Отметим, начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков на брифинге 18 ноября заявил, что российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в зоне, прилегающей к сирийско-турецкой границе в провинции Алеппо.
Подробнее: В Сирии продолжилось совместное российско-турецкое патрулирование
Тем временем сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон увеличивают количество пунктов распределения гуманитарных грузов на севере и востоке Сирии.
Потерь нет: бойцы батальона военной полиции, которые были отправлены в командировку на Ближний Восток, 18 ноября вернулись в Чечню. Другое подразделение военных полицейских сейчас патрулирует границу Сирии и Турции.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что обещания Турции возобновить операцию в Сирии должны стать предметом переговоров, на которых удастся убедить Анкару, что курдские формирования из зоны безопасности все же будут отведены. Об этом он заявил 19 ноября РИА Новости.
Турецкие войска возобновили атаки по укрытиям остатков курдских боевиков в районе города Манбиджа в Сирии. Об этом со ссылкой на North Press Agency сообщают 19 ноября СМИ.
СМИ отмечают, что курдские боевики провоцируют турецкую армию.
Неизвестные боевики атаковали бойцов протурецких сил в Джараблусе — Manbij Press.
Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний» вызывает у Минобороны РФ недоумение. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова.
Читайте подробнее: В Минобороны ответили на заявления Турции о «невыполнении Россией обещаний»
Россия перебрасывает дополнительные подразделения военной полиции в зону, прилегающую к границе Сирии с Турцией, сообщил 19 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Такие меры предпринимаются для нормализации обстановки в приграничных районах. Кроме того, в этой зоне будут развёрнуты полевые госпитали, которые окажут медицинскую помощь мирным жителям.
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Средства ПВО сирийской армии сбили вражеские ракеты над Дамаском, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление местных СМИ.
Сообщается, что сирийским ПВО удалось «сорвать атаку вражеских целей» и сбить несколько ракет. Других подробностей произошедшего не приводится.
Армия Израиля атаковала военные цели на территории Сирии в ответ на обстрел Голанских высот с сирийской стороны, заявил официальный представитель израильского военного ведомства, сообщает агентство Reuters.
«Боевые самолеты нанесли десятки ударов по военным целям иранских «Кудс» и сирийской армии на территории Сирии, включая пусковые установки земля — воздух, штабы, оружейные склады и военные базы», — заявил он.
Он подчеркнул, что атака была произведена в ответ на обстрел Голанских высот с территории Сирии, который произошёл 19 ноября.
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На севере Сирии российские военнослужащие организовали три центра по распределению гуманитарной помощи. Об этом 20 ноября сообщает телеканал «Звезда».
Об этом: Три центра гуманитарной помощи из России открыли в Сирии
Удар Израиля по территории Сирии был ответом на обстрелы, произведенные ранее с сирийской территории. Об этом говорится в заявлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, распространенном 19 ноября.
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С сегодняшнего дня, 20 ноября, сотрудники российской военной полиции и вооружённых сил Турции начали патрулирование в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-западу от населенного пункта Эль-Камышлы. Об этом говорится в заявлении, распространённом Минобороны РФ. В состав совместного патруля входят почти 50 военнослужащих обоих государств, а также восемь единиц военной техники.
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В результате ударов, которые израильские ВВС нанесли по окрестностям столицы Сирии, погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает агентство SANA. Осколки израильской ракеты попали в жилой дом, в котором проживала семья их четырёх человек. Ранения получили несколько человек. Они были доставлены в медучреждения в городе Кунейтра и Дамаск для оказания необходимой помощи.
Кроме того, по словам врача госпиталя в городе Катна под Дамаском, двое человек скончались от осколочных ранений в посёлке Бейт-Сабер.
Об этом: Два мирных жителя стали жертвами ударов ВВС Израиля по Сирии
Воздушные удары, нанесенные Израилем по объектам в Сирии, могут обострить обстановку в регионе. Об этом заявил 20 ноября журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.
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Обвинения в невыполнении условий сочинского меморандума, которые звучали со стороны Анкары в адрес Москвы, власти Турции назвали «недоразумением». Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 ноября, выступая на пресс-конференции в Москве.
Об этом: Обвинения Анкары в адрес Москвы оказались недоразумением — Лавров
В ходе инвестиционного форума «Россия зовёт!» президент РФ Владимир Путин заявил о сотрудничестве с США по сирийскому вопросу.
«Всё-таки Россия и США являются крупнейшими ядерными державами. На сегодняшний день это так. И не учитывать этот фактор нельзя. В борьбе с терроризмом худо-бедно, но всё-таки мы сотрудничаем. На оперативном уровне хотя бы идет сотрудничество в Сирии», — сказал глава государства.
Силы внутренней безопасности курдского самоуправления «Асаиш» принесли официальные извинения российской стороне за инцидент в Кобани, в ходе которого российские патрульные машины были забросаны камнями и бутылками с зажигательной смесью.
«18 ноября в городе Кобани совместный патрульный конвой, в состав которого входили и российские машины, был встречен агрессивной группой жителей города, забросавших патруль камнями и бутылками с зажигательной смесью. Выражаем глубокое сожаление по поводу инцидента. В связи с произошедшим будут приняты соответствующие меры, которые гарантируют, что подобное не повторится в будущем. Мы верим, что российские военные, находящиеся в Кобани в соответствии с Сочинским меморандумом, сумеют гарантировать безопасность жителей региона», — говорится в сообщении.
МИД РФ раскритиковал ракетно-бомбовые удары Израиля по территории Сирии.
«В последний период резко возросла интенсивность ракетно-бомбовых ударов Израиля по территории Сирии. Такое развитие событий вызывает в Москве самую серьезную обеспокоенность и неприятие», — говорится в сообщении ведомства.
В МИД РФ также подчеркнули необходимость соблюдать суверенитет и целостность как Сирии, так и других государств региона.
«Пока же действия Израиля добавляют напряженность и усиливают конфликтный потенциал ситуации вокруг Сирии, противоречат усилиям по нормализации обстановки и достижению стабильности в Сирии и политическому урегулированию в этой стране», — говорится в сообщении ведомства.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал РИА Новости о сроках встречи по Сирии в «астанинском формате», которая пройдёт в Нур-Султане.
«Мы серьёзно готовимся к этой встрече, которая обещает быть в конце первой декады декабря», — сказал Вершинин.
Видеообращение с извинениями по поводу нападения на российский патруль в городе Кабани (Сирия) опубликовали представители курдской милиции — сил внутренней безопасности.
Курдские силовики заявили, что в Кабани действовали провокаторы.
«Выражаем сожаление в связи с агрессивным поведением отдельных представителей населения Кабани, забросавших камнями и бутылками с зажигательной смесью российские автомобили», — говорится в обращении.
Представители курдских силовиков заверили российскую сторону, что подобные акции не повторятся — они примут меры.
Об этом: Курдская милиция извинилась за нападение в Кобани на военный патруль РФ
В ходе встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу спикер Европарламента Давид Сассоли заявил, что ЕС по-прежнему осуждает вмешательство Турции в северо-восточную Сирию.
«Сегодня утром у меня был откровенный разговор с министром. Я вновь заявил о решительном осуждении ЕС военного вмешательства Турции в северо-восточную Сирию. Это серьезное нарушение международного права, которое подрывает стабильность и безопасность в регионе», — подчеркнул Сассоли.
Он также отметил недопустимость использования Турцией темы беженцев в политических целях и в качестве средства давления на Евросоюз.
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А вот и реакция главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу на слова Давида Сассоли, который ранее осудил вторжение Турции в северо-восточные территории Сирии.
https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1197159256367255552
«Тот факт, что председатель Европейского парламента озвучивает замечания, которые он не осмелился высказать мне в лицо, и пытается при этом выдать их за истину, является ещё одним примером лицемерия и неискренности ЕС. Постыдно, что человек, представляющий народы Европы, искажает содержание беседы, состоявшейся в стенах одного из институтов ЕС», — написал Чавушоглу.
Глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков в ходе брифинга сообщил о российско-турецком патрулировании в сирийской провицнии Эль-Хасака.
«Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Арада-Кабира — Кара-Мания в провинции Эль-Хасака. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолётами ВКС России», — сказал Боренков.
Вопросы безопасности и обороны обсудили на встрече в Брюсселе американский госсекретарь Майк Помпео и турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает 20 ноября Госдеп.
В заявлении сказано, что главы внешнеполитических ведомств обсуждали двусторонние отношения в контексте «двусторонней и многосторонней безопасности и обороны».
Подробности в материале: Госдеп раскрыл тему встречи Помпео с Чавушоглу
Беспилотники турецкой армии нанесли удары по пригороду города Телль-Абъяд на севере провинции Ракка в Сирии, сообщает агентство SANA.
В результате нападения погибли пять человек, среди них — двое детей. Отмечается, что все погибшие находились в салоне автомобиля, в который попала турецкая ракета.
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Сотрудники российской военной полиции наладили взаимодействие с турецкими коллегами, с которыми они осуществляют совместное патрулирование в северных районах Сирии, граничащих с Турцией. Задачи, поставленные перед военными согласно ранее достигнутых президентами РФ и Турции договорённостей, успешно выполняются. Об этом заявил заместитель начальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майор Виталий Кох.
«По работе в зоне около турецкой границы могу сказать, что трудности, конечно, есть, потому что впервые стоит задача именно совместного патрулирования», — отметил представитель российского военного ведомства.
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