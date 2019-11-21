Анкара пригрозила возобновлением военной операции в Сирии. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что такой вариант возможен, если Россия и США не выполнят обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности. Напомним, что Турция приостановила операцию «Источник мира» в Сирии, договорившись с США. Кроме того, 22 октября состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем среди прочего указано, что подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники будут совместно патрулировать границу и содействовать выводу курдских подразделений. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Военный самолет Турции

08:50 19.11.2019 Несколько взрывов прогремело у международного аэропорта Дамаска 19 ноября. По информации сирийского государственного информагентства SANA, данных о пострадавших и ущербе пока нет.

08:53 19.11.2019 Чавушоглу призвал Вашингтон и Москву сделать то, что необходимо в рамках договоренностей. Читайте также: Анкара не исключила возобновление военной операции в Сирии

08:54 19.11.2019 Также по теме: Взрывы прогремели у аэропорта в Дамаске

09:40 19.11.2019 Отметим, начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков на брифинге 18 ноября заявил, что российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в зоне, прилегающей к сирийско-турецкой границе в провинции Алеппо. Подробнее: В Сирии продолжилось совместное российско-турецкое патрулирование

10:02 19.11.2019 Тем временем сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон увеличивают количество пунктов распределения гуманитарных грузов на севере и востоке Сирии.

10:03 19.11.2019 Российские и турецкие военные в Сирии. msb.gov.tr

10:37 19.11.2019 Гуманитарная помощь для Сирии. mil.ru

10:38 19.11.2019 Потерь нет: бойцы батальона военной полиции, которые были отправлены в командировку на Ближний Восток, 18 ноября вернулись в Чечню. Другое подразделение военных полицейских сейчас патрулирует границу Сирии и Турции.

10:46 19.11.2019 Военная полиция РФ в Сирии. mil.ru

11:43 19.11.2019 Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что обещания Турции возобновить операцию в Сирии должны стать предметом переговоров, на которых удастся убедить Анкару, что курдские формирования из зоны безопасности все же будут отведены. Об этом он заявил 19 ноября РИА Новости.

12:09 19.11.2019 Турецкие войска возобновили атаки по укрытиям остатков курдских боевиков в районе города Манбиджа в Сирии. Об этом со ссылкой на North Press Agency сообщают 19 ноября СМИ.

12:48 19.11.2019 Манбидж. Сирия [(cc) Hussein. abosalah]

13:35 19.11.2019 СМИ отмечают, что курдские боевики провоцируют турецкую армию.

14:26 19.11.2019 Неизвестные боевики атаковали бойцов протурецких сил в Джараблусе — Manbij Press.

14:42 19.11.2019 Джараблус. Сирия [Sabreen Al-Saud]

15:29 19.11.2019 Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний» вызывает у Минобороны РФ недоумение. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова. Читайте подробнее: В Минобороны ответили на заявления Турции о «невыполнении Россией обещаний»

16:46 19.11.2019 Мевлют Чавушоглу [(cc) Tasnim News Agency]

17:49 19.11.2019 Россия перебрасывает дополнительные подразделения военной полиции в зону, прилегающую к границе Сирии с Турцией, сообщил 19 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Такие меры предпринимаются для нормализации обстановки в приграничных районах. Кроме того, в этой зоне будут развёрнуты полевые госпитали, которые окажут медицинскую помощь мирным жителям. Читайте также: На севере Сирии усиливается группировка российской военной полиции

18:50 19.11.2019 Игорь Конашенков [mil.ru]

04:47 20.11.2019 Сирийский солдат. syria.mil.ru

04:56 20.11.2019 Турецкие военные в регионе Расулайн. msb.gov.tr

05:32 20.11.2019 Средства ПВО сирийской армии сбили вражеские ракеты над Дамаском, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление местных СМИ. Сообщается, что сирийским ПВО удалось «сорвать атаку вражеских целей» и сбить несколько ракет. Других подробностей произошедшего не приводится.

05:45 20.11.2019 Армия Израиля атаковала военные цели на территории Сирии в ответ на обстрел Голанских высот с сирийской стороны, заявил официальный представитель израильского военного ведомства, сообщает агентство Reuters. «Боевые самолеты нанесли десятки ударов по военным целям иранских «Кудс» и сирийской армии на территории Сирии, включая пусковые установки земля — воздух, штабы, оружейные склады и военные базы», — заявил он. Он подчеркнул, что атака была произведена в ответ на обстрел Голанских высот с территории Сирии, который произошёл 19 ноября. Читайте также: Израиль подтвердил «ответный удар» ракетами по Сирии

06:00 20.11.2019 ВВС Израиля. (сс) Tomas Del Coro

08:22 20.11.2019 На севере Сирии российские военнослужащие организовали три центра по распределению гуманитарной помощи. Об этом 20 ноября сообщает телеканал «Звезда». Об этом: Три центра гуманитарной помощи из России открыли в Сирии

10:38 20.11.2019 Удар Израиля по территории Сирии был ответом на обстрелы, произведенные ранее с сирийской территории. Об этом говорится в заявлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, распространенном 19 ноября. Читайте также: Нетаньяху назвал причины ракетного удара по территории Сирии

11:02 20.11.2019 Биньямин Нетаньяху

12:04 20.11.2019 С сегодняшнего дня, 20 ноября, сотрудники российской военной полиции и вооружённых сил Турции начали патрулирование в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-западу от населенного пункта Эль-Камышлы. Об этом говорится в заявлении, распространённом Минобороны РФ. В состав совместного патруля входят почти 50 военнослужащих обоих государств, а также восемь единиц военной техники. Читайте также: Девятый российско-турецкий патруль приступил к работе в Сирии

12:30 20.11.2019 В результате ударов, которые израильские ВВС нанесли по окрестностям столицы Сирии, погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает агентство SANA. Осколки израильской ракеты попали в жилой дом, в котором проживала семья их четырёх человек. Ранения получили несколько человек. Они были доставлены в медучреждения в городе Кунейтра и Дамаск для оказания необходимой помощи. Кроме того, по словам врача госпиталя в городе Катна под Дамаском, двое человек скончались от осколочных ранений в посёлке Бейт-Сабер. Об этом: Два мирных жителя стали жертвами ударов ВВС Израиля по Сирии

12:33 20.11.2019 Воздушные удары, нанесенные Израилем по объектам в Сирии, могут обострить обстановку в регионе. Об этом заявил 20 ноября журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов. Читайте также: МИД РФ осудил воздушный удар Израиля по территории Сирии

12:39 20.11.2019 Самолёты ВВС Израиля. U.S. Air Force

13:37 20.11.2019 Обвинения в невыполнении условий сочинского меморандума, которые звучали со стороны Анкары в адрес Москвы, власти Турции назвали «недоразумением». Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 ноября, выступая на пресс-конференции в Москве. Об этом: Обвинения Анкары в адрес Москвы оказались недоразумением — Лавров

13:57 20.11.2019 Сергей Лавров. mid.ru

15:17 20.11.2019 В ходе инвестиционного форума «Россия зовёт!» президент РФ Владимир Путин заявил о сотрудничестве с США по сирийскому вопросу. «Всё-таки Россия и США являются крупнейшими ядерными державами. На сегодняшний день это так. И не учитывать этот фактор нельзя. В борьбе с терроризмом худо-бедно, но всё-таки мы сотрудничаем. На оперативном уровне хотя бы идет сотрудничество в Сирии», — сказал глава государства.

16:10 20.11.2019 Силы внутренней безопасности курдского самоуправления «Асаиш» принесли официальные извинения российской стороне за инцидент в Кобани, в ходе которого российские патрульные машины были забросаны камнями и бутылками с зажигательной смесью. «18 ноября в городе Кобани совместный патрульный конвой, в состав которого входили и российские машины, был встречен агрессивной группой жителей города, забросавших патруль камнями и бутылками с зажигательной смесью. Выражаем глубокое сожаление по поводу инцидента. В связи с произошедшим будут приняты соответствующие меры, которые гарантируют, что подобное не повторится в будущем. Мы верим, что российские военные, находящиеся в Кобани в соответствии с Сочинским меморандумом, сумеют гарантировать безопасность жителей региона», — говорится в сообщении.

16:19 20.11.2019 Кобани. Сирия [(cc) VOA]

17:11 20.11.2019 МИД РФ раскритиковал ракетно-бомбовые удары Израиля по территории Сирии. «В последний период резко возросла интенсивность ракетно-бомбовых ударов Израиля по территории Сирии. Такое развитие событий вызывает в Москве самую серьезную обеспокоенность и неприятие», — говорится в сообщении ведомства.

17:12 20.11.2019 В МИД РФ также подчеркнули необходимость соблюдать суверенитет и целостность как Сирии, так и других государств региона. «Пока же действия Израиля добавляют напряженность и усиливают конфликтный потенциал ситуации вокруг Сирии, противоречат усилиям по нормализации обстановки и достижению стабильности в Сирии и политическому урегулированию в этой стране», — говорится в сообщении ведомства.

17:34 20.11.2019 Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал РИА Новости о сроках встречи по Сирии в «астанинском формате», которая пройдёт в Нур-Султане. «Мы серьёзно готовимся к этой встрече, которая обещает быть в конце первой декады декабря», — сказал Вершинин.

17:49 20.11.2019 Сергей Вершинин. mid.ru

19:00 20.11.2019 Видеообращение с извинениями по поводу нападения на российский патруль в городе Кабани (Сирия) опубликовали представители курдской милиции — сил внутренней безопасности. Курдские силовики заявили, что в Кабани действовали провокаторы. «Выражаем сожаление в связи с агрессивным поведением отдельных представителей населения Кабани, забросавших камнями и бутылками с зажигательной смесью российские автомобили», — говорится в обращении. Представители курдских силовиков заверили российскую сторону, что подобные акции не повторятся — они примут меры. Об этом: Курдская милиция извинилась за нападение в Кобани на военный патруль РФ

20:10 20.11.2019 В ходе встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу спикер Европарламента Давид Сассоли заявил, что ЕС по-прежнему осуждает вмешательство Турции в северо-восточную Сирию. «Сегодня утром у меня был откровенный разговор с министром. Я вновь заявил о решительном осуждении ЕС военного вмешательства Турции в северо-восточную Сирию. Это серьезное нарушение международного права, которое подрывает стабильность и безопасность в регионе», — подчеркнул Сассоли. Он также отметил недопустимость использования Турцией темы беженцев в политических целях и в качестве средства давления на Евросоюз.

20:51 20.11.2019 hewar news» ]">Видеообращение с извинениями курдской милиции [Цитата YouTube-канала «hewar news» ]

21:55 20.11.2019 А вот и реакция главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу на слова Давида Сассоли, который ранее осудил вторжение Турции в северо-восточные территории Сирии. https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1197159256367255552 «Тот факт, что председатель Европейского парламента озвучивает замечания, которые он не осмелился высказать мне в лицо, и пытается при этом выдать их за истину, является ещё одним примером лицемерия и неискренности ЕС. Постыдно, что человек, представляющий народы Европы, искажает содержание беседы, состоявшейся в стенах одного из институтов ЕС», — написал Чавушоглу.

22:32 20.11.2019 Встреча Мевлюта Чавушоглу и президентом Европейского парламента Давидом Сассоли [facebook/ Republic of Turkey. Ministry of Foreign Affairs]

22:39 20.11.2019 Глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков в ходе брифинга сообщил о российско-турецком патрулировании в сирийской провицнии Эль-Хасака. «Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Арада-Кабира — Кара-Мания в провинции Эль-Хасака. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолётами ВКС России», — сказал Боренков.

23:17 20.11.2019 Российская военная полиция в ходе патрулирования Министерство обороны Турции

23:35 20.11.2019 Вопросы безопасности и обороны обсудили на встрече в Брюсселе американский госсекретарь Майк Помпео и турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает 20 ноября Госдеп. В заявлении сказано, что главы внешнеполитических ведомств обсуждали двусторонние отношения в контексте «двусторонней и многосторонней безопасности и обороны». Подробности в материале: Госдеп раскрыл тему встречи Помпео с Чавушоглу

23:55 20.11.2019 Майк Помпео и Мевлют Чавушоглу на встрече в Брюсселе [facebook/ Republic of Turkey. Ministry of Foreign Affairs]

02:44 Беспилотники турецкой армии нанесли удары по пригороду города Телль-Абъяд на севере провинции Ракка в Сирии, сообщает агентство SANA. В результате нападения погибли пять человек, среди них — двое детей. Отмечается, что все погибшие находились в салоне автомобиля, в который попала турецкая ракета. Читайте подробнее: Турецкие беспилотники нанесли удар по провинции Ракка

04:32 Турецкий БПЛА. © twitter: @tcsavunma

06:01 Последствия авиаудара ВВС Израиля по территории Сирии [Цитата из видео «Secuelas de la agresión israelí en el poblado de Beit Saber al sudoeste de Damasco 1» пользователя Syrianarabnewsagenc. youtube.com]

10:28 Сотрудники российской военной полиции наладили взаимодействие с турецкими коллегами, с которыми они осуществляют совместное патрулирование в северных районах Сирии, граничащих с Турцией. Задачи, поставленные перед военными согласно ранее достигнутых президентами РФ и Турции договорённостей, успешно выполняются. Об этом заявил заместитель начальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майор Виталий Кох. «По работе в зоне около турецкой границы могу сказать, что трудности, конечно, есть, потому что впервые стоит задача именно совместного патрулирования», — отметил представитель российского военного ведомства. Читайте также: В Минобороны заявили об успешном сотрудничестве России и Турции в Сирии

10:35 Российско-турецкое патрулирование в Сирии. msb.gov.tr