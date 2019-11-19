Ушла в школу и не вернулась домой: в Оренбуржье разыскивают подростка
Оренбург, 19 ноября, 2019, 06:55 — ИА Регнум. В Бузулуке Оренбургской области в розыск объявлена 15-летняя школьница, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.
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Виктория Сидоренко пропала 17 ноября
По данным ведомства, подросток 15 ноября ушла в школу на занятия, но домой не вернулась. С этого времени информации о местонахождении ребенка нет.
17 ноября родители девушки обратились в полицию, 18 ноября к розыску подключился Следственный комитет.
На Виктории С., по данным правоохранительных органов, была куртка болотного цвета с меховой подложкой светлого цвета, коричневая шапка с меховым помпоном и снуд из аналогичной ткани, легинсы чёрно-серого цвета, кроссовки светлого цвета. При себе девушка имела чёрный кожаный рюкзак.