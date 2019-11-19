Оренбург, 19 ноября, 2019, 06:55 — ИА Регнум. В Бузулуке Оренбургской области в розыск объявлена 15-летняя школьница, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Oren.sledcom.ru Виктория Сидоренко пропала 17 ноября

По данным ведомства, подросток 15 ноября ушла в школу на занятия, но домой не вернулась. С этого времени информации о местонахождении ребенка нет.

17 ноября родители девушки обратились в полицию, 18 ноября к розыску подключился Следственный комитет.

На Виктории С., по данным правоохранительных органов, была куртка болотного цвета с меховой подложкой светлого цвета, коричневая шапка с меховым помпоном и снуд из аналогичной ткани, легинсы чёрно-серого цвета, кроссовки светлого цвета. При себе девушка имела чёрный кожаный рюкзак.