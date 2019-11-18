Казань, 19 ноября, 2019, 02:19 — ИА Регнум. ПАО «Ак Барс Банк», выступающее истцом в банкротном деле «бумажного» комбината «Каррат» из Казани, прокомментировало для ИА REGNUM суть иска, объяснив его наличием большой просроченной задолженности.

Kad.arbitr.ru Иск от банка

«У компании «Каррат» большая просроченная задолженность перед «Ак Барс Банком». Банк проводил встречи с клиентом, чтобы решить вопрос в досудебном порядке. По результатам переговоров и проработки с клиентом различных вариантов, урегулировать задолженность не удалось. Банк был вынужден обратиться в суд», — прокомментировали в пресс-службе ПАО.

Напомним, 14 ноября 2019 года в Арбитражный суд Татарии поступил иск о несостоятельности ООО Производственный комбинат «Каррат», которое работает в столице республики с 2016 года. Основной вид деятельности компании — производство изделий из картона и бумаги. Единственный владелец — директор общества Татьяна Гараева. Долг ООО перед банком к дате подачи иска превысил 54,9 млн рублей.

Банк Татарии пытается обанкротить «бумажный» комбинат