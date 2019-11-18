Красноярск, 19 ноября, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Ключевые вопросы для обсуждения на сессии 21 ноября определили депутаты на заседании Совета Законодательного собрания Красноярского края, прошедшем 18 ноября под председательством спикера Дмитрия Свиридова. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края.

Sobranie.info Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края

В повестку сессии включено около пятидесяти вопросов. Главным для депутатов на этой сессии является рассмотрение в первом чтении проекта закона «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов». После того, как главный финансовый план региона будет обсужден краевыми законодателями в первом чтении, он будет вынесен на суд красноярцев на публичные слушания, которые пройдут в краевой столице 28 ноября.

В число наиболее острых вопросов, вынесенных на сессию, входит ситуация в региональном здравоохранении. Депутаты обсудят проект обращения Законодательного собрания края к министру здравоохранения РФ Виктории Скворцовой«о ситуации, сложившейся с обеспечением лекарственными средствами детей, больных онкологическими заболеваниями, проживающих на территории Красноярского края».

В повестке сессии два вопроса посвящены культурной проблематике. Это первое чтение проекта закона «О государственных премиях Красноярского края в области культуры» и согласование отказа во включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Во втором случае можно предположить, что речь пойдёт о Дрокинской горе под Красноярском, о помещении которой в этот список ИА REGNUM сообщало в октябре.

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Также депутатам будет предложен отчёт о деятельности важнейшей для региона золотодобывающей компании «Полюс».

Напомним, что во втором чтении проект краевого бюджета будет приниматься региональным парламентом на сессии 5 декабря.