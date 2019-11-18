Рига, 19 ноября, 2019, 00:33 — ИА Регнум. Исключённая из коалиции группа независимых депутатов рижской думы попросила депутатов оппозиции — фракции «Единства», «Новой консервативной партии», «Национального объединения» и партии «За развитие Латвии» проголосовать за отставку действующего мэра города Олега Бурова и его команды, сообщил портал LSM.

Рижская дума

Письмо с просьбой об отставке подписали лидер группы вице-мэр Вадим Баранник и ещё один независимый депутат Байба Брока. 19 ноября предусмотрено внеочередное заседание Думы Риги, на котором должно состояться голосование об отставке с поста заместителя мэра Олега Бурова Вадима Баранника.

ИА REGNUM уже писало, что после исключения из правящей коалиции группы независимых депутатов, в её распоряжении остаётся 28 голосов из 60. Это голосование и покажет — сможет ли удержать власть в городе коалиция «Согласия» и партии «Честь служить Риге».