Москва, 19 ноября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Российские дети, доставленные спецбортом МЧС РФ в Москву из Ирака, нормально перенесли полёт. Об этом 18 ноября сообщил журналистам директор департамента гражданской обороны защиты населения МЧС России Олег Мануйло.

МЧС России Спецрейс Ил-76

Мануйло уточнил, что средний возраст детей, прилетевших из Багдада в московский аэропорт в Жуковском достиг 3−5 лет. По словам Мануйло, дети вели себя во время полёта спокойно, никому из них не стало плохо, никаких эксцессов в полёте не произошло.

Также Мануйло пояснил, что детей во время полёта сопровождали медики, но их помощь никому не потребовалась. Сразу же после перелёта дети будут доставлены для прохождения комплексного медицинского обследования в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России.

Это уже четвёртая группа детей, оказавшихся в приютах и тюрьмах Ирака вместе со своими родителями, арестованными либо осуждёнными за связи с террористами радикальной группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Всего из Ирака было эвакуировано 122 ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД РФ продолжит совместно с иракскими партнёрами мероприятия по розыску и возвращению на родину российских детей, которые, возможно, находятся на территории Ирака.