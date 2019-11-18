Вашингтон, 18 ноября, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Власти США приняли решение отменить исключение из санкций по Ирану, действовавшее в отношении ядерного объекта в Фордо, сообщил 18 ноября госсекретарь Майкл Помпео.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

По его словам, данный шаг Вашингтона является ответом на решение Тегерана возобновить работы по обогащению урана на данном объекте. Санкции вступят в силу с 15 декабря, уточнил Помпео.

Напомним, в начале ноября Иран объявил о возобновлении работы завода по обогащению урана в Фордо в рамках поэтапного отказа от своих международных обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий из-за одностороннего выхода из него Соединённых Штатов.