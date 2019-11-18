Вашингтон, 18 ноября, 2019, 23:46 — ИА Регнум. О пересмотре Вашингтоном отношения к законности израильских поселений на территории Палестины сообщил 18 ноября журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

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Дональда Трампа пересматривает подход администрации [44-го американского лидера] Барака Обамы по израильским поселениям». Помпео «Администрация президента СШАпересматривает подход администрации [44-го американского лидера]по израильским поселениям».

При этом Помпео заявил, что Израилю и Палестине придётся в этих условиях «путём переговоров» определять окончательный статус Западного берега Иордана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теперь Вашингтон не считает, что израильские гражданские поселения на Западном берегу Иордана являются незаконными.