Санкт-Петербург, 18 ноября, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Более 20 человек были спасены при пожаре в девятиэтажном доме в Санкт-Петербурге. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Джон Кольер. Пожар

Возгорание произошло около 21:48 мск в многоквартирном доме на улице Просвещения в Выборгском районе. Загорелась квартира на четвёртом этаже, площадь возгорания составила около 20 кв. метров.

Из горящей квартиры была эвакуирована пожилая женщина, ещё 20 человек были спасены из квартир, расположенных выше загоревшейся.

На месте происшествия работали 18 человек и четыре единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 22:14, пострадавших нет. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пожилой женщины в результате пожара в собственном частном доме в курганской области.