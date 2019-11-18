Вашингтон, 18 ноября, 2019, 23:36 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео поддержал строительство еврейских поселений на территории Палестины, 18 ноября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Создание израильских гражданских поселений само по себе не противоречит международному праву» , — заявил Помпео журналистам.

ООН считает строительство поселений и контроль Израиля над палестинскими территориями «оккупацией» и нарушением международного права.

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