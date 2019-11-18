Киев, 18 ноября, 2019, 23:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.

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По утверждению Deutsche Welle, решение об отмене поездки было принято из-за неподходящих погодных условий.

Ранее планировалось, что Маас отправится на линию разграничения из Харькова 19 ноября на вертолёте. Теперь сильные туманы в харьковском аэропорту привели к отмене этого плана и задержке большого числа авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Хайко Мааса на Украину нацелен на подготовку саммита в «нормандском формате», запланированного на 9 декабря.