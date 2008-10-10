Петрозаводск, 18 ноября, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Сотрудники Карельской таможенной службы задержали гражданина РФ, пытавшегося вывезти за границу 32 единицы исторического холодного оружия XVIII—XX веков, сообщает 18 ноября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления Холодное оружие XVIII—XX века изъятое в ходе проведения таможенного контроля

Старинные клинки были спрятаны внутри автомобиля.

«Под задними сидениями и запасным колесом автомобиля находились сабли, кортики, шпаги», — сообщает пресс-служба.

Проведённая экспертиза установила, что обнаруженные таможенниками предметы являются боевым и охотничьим холодным оружием. Самым старинным из них является кавалерийская офицерская шпага образца 1730 года.

Кроме того, были обнаружены шпаги XVIII и XIX веков, пехотные и кавалерийские сабли, тесаки, офицерские кортики, палаши, один охотничий кинжал и церемониальное оружие западноевропейского производства.

Против мужчины, пытавшегося нелегально вывезти историческое оружие за пределы РФ, возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей в крупном размере».