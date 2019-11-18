Махачкала, 18 ноября, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике. Они попали в поле зрения правоохранителей в связи с расследованием уголовного дела в отношении экс-начальника главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, пишет 18 ноября Интерфакс.

Следственный комитет России

Сообщается о задержании начальников исправительной колонии №7 Рабадана Алибулатова, лечебно-исправительного учреждения №4 в Махачкале Алигаджи Магомедова и СИЗО №1 в Махачкале Дауда Давыдова. Официальным подтверждением данной информации ИА REGNUM не располагает.

Напомним, начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Даххаев был задержан 13 ноября и в тот же день арестован по подозрению в разглашении государственной тайны. Известно, что до работы в Ростовской области он много лет возглавлял УФСИН по Дагестану.