Кишинёв, 18 ноября, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Сбежавший из Молдавии олигарх, экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк раскритиковал своих бывших однопартийцев за поддержку правительства, сформированного Партией социалистов и президентом Игорем Додоном. Как передает ИА REGNUM, в комментарии на странице в Facebook Плахотнюк написал, что он не участвовал в принятии этого решения и не поддерживает его.

Pdm.md Владимир Плахотнюк

По его словам, отставка правительства Майи Санду подтвердила его «подозрения о том, что цель президента Додона — сделать Москву хозяйкой в политике Молдавии». «Он сделает все, чтобы сконцентрировать в своих руках основные политические рычаги и перевести геополитический вектор страны на восток», — заявил олигарх.

Он также жестко раскритиковал блок ACUM за то, что тот пошел на свержение Плахотнюка вместо того, чтобы создать с ним коалицию. «Ставка на то, чтобы убрать Плахотнюка, была пророссийской ловушкой для блока ACUM», — заявил экс-лидер Демпартии.

Теперь, по его словам, Молдавия потеряла шанс пойти по пути «евроинтеграции», и в этом, считает Плахотнюк, тоже виноваты лидеры ACUM.

Что касается представителей Демпартии, то, по словам Плахотнюка, они сдались под «давлением политического преследования и охоты на ведьм», причем главную роль в этом сыграли опять же представители ACUM.

Как сообщало ИА REGNUM, Демпартия и Партия социалистов 12 ноября проголосовали за отставку правительства Санду, а 14 ноября утвердили новое правительство во главе с Ионом Кику, который был министром финансов при власти Плахотнюка, а после его свержения стал советником президента Игоря Додона.

Напомним, что в России Плахотнюку предъявлены обвинения в организации заказного убийства, незаконном выводе денег и создании международного наркокартеля. По этим обвинениям беглому молдавскому олигарху грозит пожизненное заключение, и он объявлен в международный розыск. После бегства из Молдавии Плахотнюк, предположительно, находится в США.