* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, 18 ноября, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Операция по уничтожению главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади стала возможной благодаря вкладу Турции, заявил 18 ноября глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

По словам Чавушоглу, место пребывания аль-Багдади стало известно после того, как задержанный спецслужбами Турции его приближенный дал информацию о нём.

«Мы поймали близкого к аль-Багдади человека и передали его Ираку. Он и показал, где прячется главарь террористов», — цитирует газета заявление Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, об уничтожении главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади президент США Дональд Трамп заявил в октябре текущего года. По его утверждению, Аль-Багдади был уничтожен спецназом США в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, Минобороны РФ воздерживается от подтверждений ликвидации аль-Багдади.

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*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ