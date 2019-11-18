Чавушоглу рассказал о вкладе Турции в уничтожение главаря ИГ* аль-Багдади
Анкара, 18 ноября, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Операция по уничтожению главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади стала возможной благодаря вкладу Турции, заявил 18 ноября глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Об этом сообщила газета Cumhuriyet.
По словам Чавушоглу, место пребывания аль-Багдади стало известно после того, как задержанный спецслужбами Турции его приближенный дал информацию о нём.
«Мы поймали близкого к аль-Багдади человека и передали его Ираку. Он и показал, где прячется главарь террористов», — цитирует газета заявление Чавушоглу.
Как сообщало ИА REGNUM, об уничтожении главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади президент США Дональд Трамп заявил в октябре текущего года. По его утверждению, Аль-Багдади был уничтожен спецназом США в сирийской провинции Идлиб.
Напомним, Минобороны РФ воздерживается от подтверждений ликвидации аль-Багдади.
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