Москва, 19 ноября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, Госдума рассмотрит во втором, решающем чтении проект федерального бюджета на 2020−2022 годы, сообщает ИА REGNUM.

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Основные параметры госсметы остаются прежними — во втором чтении депутаты вправе только перераспределить расходы по наиболее приоритетным направлениям. Так, в 2020 году в госбюджет должно поступить 20,4 трлн рублей доходов, а к 2022 году объем поступлений должен достичь 22,1 трлн рублей. При этом расходы все три года будут меньше доходов, что должно обеспечить профицит госсметы до 2022 года включительно. Так, в 2020 году правительство намерено потратить 19,5 трлн рублей, а в 2022 году — 21,8 трлн рублей. Таким образом, профицит госсметы в 2020 году составит 0,8% ВВП, а к 2022 году снизится до 0,2%ВВП.

Ко второму чтению в профильный комитет Госдумы поступило порядка 800 поправок как от правительства, так и от депутатов, членов Совфеда и регионов. Всего 290 млрд рублей будет перераспределено в 2020 году, еще 233 млрд рублей — в 2021 году — 233 млрд рублей, а также порядка 219 млрд рублей в 2022 году. Так, например, только на реализацию нацпроектов в 2020 году выделено дополнительно 112 млрд рублей.

Особо депутаты отметили, что впервые в ходе рассмотрения госбюджета на трехлетку, депутаты совместно с Трехсторонней комиссией полностью распределили все межбюджетные трансферты. Это необходимо для повышения эффективности использования бюджетных средств — о необходимости подобных изменений ранее говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, необходимо обеспечить, чтобы средства в регион поступали уже в январе, а сами регионы — заключали контракты в рамках исполнения нацпроектов сразу после принятия закона об очередном федеральном бюджете.

Как пояснил журналистам накануне первый вице-спикер Госдуммы Александр Жуков («Единая Россия»), депутаты и правительство договорились о распределении не только субсидий, но субвенций и дотаций.

«Распределено 46 межбюджетных трансфертов на сумму более 1 трлн рублей в 2020 году, 926 млрд рублей — в 2021 году и еще 926 млрд рублей — в 2022 году», — заявил Жуков.

Кроме того, правительство также прописало в законопроекте условие «прощения» долгов по бюджетным кредитам. Так, если регионы направили 5% от своих средств на финансирование инвестиционных проектов, то им будет разрешено не направлять эти средства на погашение долгов по кредитам.

В третьем, окончательном чтении Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 21 ноября.