Анкара, 18 ноября, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, выступая с речью в комиссии Великого национального собрания Турции по бюджетному планированию, ответил на вопросы депутатов. Он заявил: «Турция вовсе не страна, зажатая между Россией и США».

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По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «По согласованным на переговорах текстам были заключены соглашение или совместная декларация. Мои товарищи провели свою работу наилучшим образом. В результате в течение 5 дней мы заключили соглашения с двумя странами. Выполнили ли они на настоящий момент то, что им предписывалось соглашениями? Нет, не выполнили, но должны».

Министр добавил: «Если дело обстоит так, что мы выполнили свои обязательства по соглашениям, даже несмотря на обстрелы и атаки (боевиков Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны), но так и не пришли к желаемому результату, то, как и в случае с США, когда мы начали нашу операцию («Источник мира»), мы снова сделаем то, что необходимо. Другого выхода нет. Нам необходимо устранить нависшую над нашей головой террористическую угрозу».