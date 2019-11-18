Полиция Гонконга блокировала протестующих в политехническом университете
Гонконг, Китай, 18 ноября, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Полиция Гонконга заблокировала протестующих студентов в кампусах политехнического университета, 18 ноября передает агентство Reuters.
Studio Incendo
Протесты в Гонконге
«Все дороги к Poly U заблокированы», — сообщил представитель полиции, который не допустил журналистов к зданиям университета.
Столкновения между полицией и протестующими в зданиях университета Гонконга продолжаются более недели.
Читайте также: Полиция Гонконга опровергла сообщения о штурме университета