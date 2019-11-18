Гонконг, Китай, 18 ноября, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Полиция Гонконга заблокировала протестующих студентов в кампусах политехнического университета, 18 ноября передает агентство Reuters.

Studio Incendo Протесты в Гонконге

«Все дороги к Poly U заблокированы» , — сообщил представитель полиции, который не допустил журналистов к зданиям университета.

Столкновения между полицией и протестующими в зданиях университета Гонконга продолжаются более недели.

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