Копенгаген, 18 ноября, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявила, что нынешняя международная система по предоставлению убежища для мигрантов является «бесчеловечной», и её следует изменить. Глава датского правительства также отметила, что французский президент поддержал эту идею.

«Мы согласились в том, что нынешняя система для оказания помощи беженцам не работает. Однако есть и некоторые аспекты, по которым наши позиции не совпадают, что ожидаемо. Но мы считаем, что систему нужно менять», — заявила Метте Фредериксен. Ранее на пресс-конференции президент Франции также подчеркнул, что поддерживает инициативу главы датского правительства. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

«У нас есть общее желание найти приемлемый и эффективный ответ на миграционный кризис, с которым мы столкнулись. Это может происходить за счет большей гармонизации наших национальных правил о предоставлении убежища, за счет усиления внешних границ ЕС, а также за счет увеличения эффективности нашей общей политики», — заявил Макрон.

В прошлом году Метте Фредериксен представила от лица Социал-демократической партии проект новой миграционной системы для Дании, согласно которой прибывшие на территорию страны для получения убежища беженцы будут отсылаться на время рассмотрения их заявок в специальные «принимающие центры» за пределы Европы.