Загреб, 18 ноября, 2019, 21:24 — ИА Регнум. День памяти жертв Вуковара и двадцать восьмая годовщина захвата этого города Народной армией Югославии отмечены сегодня в Хорватии проведением ряда церемоний. В них приняли участие тысячи людей, а также хорватская правящая верхушка, пишет хорватский новостной портал Index. hr 18 ноября.

Peter Denton Вуковар. Ноябрь 1991 года

В городской больнице Вуковара состоялось поминание жертв, после чего «Колонна памяти» направилась к мемориальному кладбищу, где были возложены венки и состоялась панихида.

В церемониях приняли участие президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и председатели хорватского парламента и правительства, Гордан Яндрокович и Андрей Пленкович.

Премьер-министр Андрей Пленкович на вопрос о том, будет ли Хорватия блокировать процесс присоединения Сербии к ЕС, если вопрос пропавших без вести не будет решен, заявил, что сербская евроинтеграция затянется, и необходимо наличие политической воли, чтобы данные, имеющиеся в распоряжении Белграда, были как можно скорее представлены.

Президент независимой демократической сербской партии Милорад Пуповац также возложил венок на мемориальном кладбище и отпустил низкий поклон жертвам.