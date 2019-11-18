Калуга, 18 ноября, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Сегодня, 18 ноября, в Калуге губернатор Анатолий Артамонов встретился делегацией представителей Международного валютного фонда (МВФ), посещающей регион с ознакомительной поездкой, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужский губернатор Анатолий Артамонов встретился с представителями МВФ

Эксперты фонда регулярно проводят в России и в других странах мира встречи с представителями власти, государственных финансовых институтов развития, а также с коммерческих банков и крупных компаний по вопросам экономической, бюджетной и денежно-кредитной политики. По итогам готовится доклад о текущем положении с рекомендациями, направленными на повышение темпов роста и уровня жизни населения. В этом году, в ходе работы в России, представителей фонда заинтересовала Калужская область как один из передовых регионов страны.

«Нам важно понять, — подчеркнул в ходе встречи глава миссии МВФ в Российскую Федерацию Джеймс Роаф, — как идет развитие на региональном уровне, что необходимо для дальнейшего улучшения, в том числе в рамках межбюджетных отношений».

По словам Анатолий Артамонова, благодаря проведению активной инвестиционной политики последних десятилетий, в которой имело место привлечение коммерческих кредитов на создание инфраструктуры индустриальных парков, в настоящее время Калужская область является регионом-донором: «Мы сами себя обеспечиваем и не имеем займов в коммерческих банках. Наша экономика успешно развивается и показывает положительную динамику». В числе приоритетных задач для региона губернатор назвал поддержку бизнеса, в том числе малого и среднего предпринимательства, совершенствование системы здравоохранения, повышение уровня образования, улучшение состояние социальной сферы и качества жизни населения в целом.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужский губернатор Анатолий Артамонов встретился с представителями МВФ

В выстраивании межбюджетных отношений, по мнению Анатолия Артамонова, необходимо поощрять эффективные регионы: «Было бы лучше, если бы дополнительные доходы, которые региональный бюджет получает от развивающейся экономики, оставались на местах. Кроме того, улучшение бюджетной обеспеченности не должно влиять на пропорции софинансирования в совместных с федерацией проектах».

В ходе беседы затрагивались и другие вопросы экономической деятельности области и ее участия в национальных проектах.

В этот же день в Агентстве развития бизнеса для гостей была проведена презентация экономического и инвестиционного потенциала нашего региона. Делегация побывала в учебном центре подготовки специалистов для автопрома и на предприятии «Мануфактуры Боско». Накануне представители МВФ посетили музеи Калуги и области.