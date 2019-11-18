Пули-Алам, Афганистан, 18 ноября, 2019, 21:28 — ИА Регнум. 17 ноября официальный представитель губернатора афганской провинции Логар (столица провинции — г. Пули-Алам) заявил, что специальные государственные комиссии проведут тщательное расследование случаев сексуального насилия над детьми в школах вышеупомянутой провинции.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, в состав специальных государственных комиссий войдут официальные лица Министерства образования Афганистана, члены Национальной ассамблеи Афганистана и представители местных органов власти.

Ранее официальные представители общественной организации «Гражданское общество провинции Логар» заявили, что за последние шесть месяцев на территории этого региона было зафиксировано 550 случаев сексуального насилия над детьми в школах.

Официальные представители Министерства образования Афганистана заявили, что эти комиссии тщательно изучат все эти сообщения с целью подтверждения или опровержения случаев сексуального насилия над детьми в школах, после чего результаты будут представлены народу Афганистана. В случае, если эти сообщения о сексуальном насилии над детьми будут опровергнуты, то официальные лица общественной организации «Гражданское общество провинции Логар» должны быть готовы ответить за сообщение заведомо ложной информации.