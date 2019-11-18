Калуга, 18 ноября, 2019, 18:04 — ИА Регнум. 18 ноября в Калуге состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию Общественной палаты Калужской области. В мероприятии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр, члены регионального правительства, председатель Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова, представители общественных палат субъектов страны.

Пресс-служба правительства Калужской области Общественная палата Калужской области отметила 10-летие

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в своем выступлении глава региона подчеркнул значимую роль Общественной палаты в обеспечении взаимодействия власти и жителей, в том числе в обсуждении важнейших проблем государственного, экономического и социального развития области: «В вашем поле зрения все сферы деятельности — социальное предпринимательство, развитие территориального самоуправления и добровольчества, патриотическое воспитание молодежи, охрана окружающей среды. Все, что в нашей жизни происходит, — всем вы занимаетесь». Преемственность и ротацию кадров глава региона назвал в числе преимуществ данного института гражданского общества: «За 10 лет членами Общественной палаты области были 119 человек. Это огромная армия людей, которые активность никогда не потеряют. Это и специалисты, и руководители, представители общественных организаций, трудовых коллективов, врачи, педагоги и, конечно, молодежь. Очень важно, что много единомышленников».

Пресс-служба правительства Калужской области Общественная палата Калужской области отметила 10-летие

В числе приоритетных задач Общественной палаты Калужской области — привлечение общественных организаций и граждан к формированию государственной политики, проведение общественной экспертизы важнейших законопроектов, подготовка предложений по проектам документов, затрагивающих интересы населения, проведение общественного мониторинга хода реализации региональных программ и законов, а также выдвижение и поддержка гражданских инициатив. В этой связи Анатолий Артамонов подчеркнул, что в текущем году Общественная палата региона уделяет повышенное внимание общественному контролю в реализации национальных проектов. Губернатор выразил уверенность, что Общественная палата Калужской области и в дальнейшем останется центром гражданской активности, которая помогает воплотить в жизнь различные инициативы граждан и общественных организаций. «У правительства области и Общественной палаты единые задачи, мы продолжим работать вместе над их решением на благо жителей региона», — резюмировал Анатолий Артамонов.

Общественная палата Калужской области осуществляет свою деятельность в соответствии с законом Калужской области от 03 марта 2008 года № 410−0З «Об Общественной палате Калужской области». Создана в соответствии с действующим региональным законодательством и сформирована из 12 граждан, утвержденных губернатором Калужской области, 12 граждан, выдвинутых региональными, межрегиональными общественными объединениями и утвержденных Законодательным собранием Калужской области, и 12 представителей местных общественных объединений, принятых членами Общественной палаты, утвержденными губернатором Калужской области и Законодательным собранием Калужской области .

Первое пленарное заседание Общественная палата Калужской области состоялось 30 марта 2009 года. Общее руководство палатой осуществляет председатель Общественной палаты, а высшим координационным, постоянно действующим органом является совет Общественной палаты.

Председателем первого и второго составов Общественной палаты Калужской области был Николай Алмазов. Председателем третьего состава Общественной палаты Калужской области был Виктор Сафронов. Председателем Общественной палаты Калужской области четвертого и пятого составов является Галина Донченкова.

Структурно Общественная палата, как и большинство подобного рода институтов из других регионов России, была организована по принципу федеральной. Главным рабочим инструментом ее стали комиссии.

Накопленный за десять лет существования Общественной палаты Калужской области позитивный опыт формирования общественного гражданского самосознания, консолидации общества, налаживания здорового, конструктивного диалога граждан с властью получит своё дальнейшее развитие. Будет продолжена работа по консолидации общественных организаций и граждан, укреплению их диалога с органами государственной власти и местного самоуправления, совершенствованию механизма учета общественного мнения при принятии решений органами государственной власти и органами местного самоуправления.