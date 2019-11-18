Москва, 18 ноября, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Фирмы, которые хотят избежать ситуации с недоливом топлива на российских автозаправках, могли бы заключать программы лояльности с теми нефтяными компаниями, чьи АЗС доказали свою честность и надёжность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября рассказал директор по закупкам транспортных услуг FM LogisticЭдуард Миронов, комментируя новость о том, что, по данным министерства промышленности и торговли РФ, недолив топлива на российских АЗС превышает норму в два-три раза.

Lukoil.ru АЗС «Лукойл

«Собственный бензиновый и дизельный парк нашей компании заправляется строго на рекомендованных АЗС крупной федеральной сети, с которой заключён договор, — пояснил Миронов. — Мы делали замеры как самостоятельно, так и совместно с представителем ВИНК (вертикально интегрированные компании — прим. ИА REGNUM). Данные тесты не показали погрешности, которые выходят за рамки допустимых. При заправке автомобилей на компримированном природном газе используется датчик давления. По нему можно понять, достигло ли давление в системе рабочего значения и сколько кубических метров газа было загружено в топливную систему».

В то же время заправки собственного автопарка на АЗС альтернативных поставщиков (как федеральных, так и локальных) строго запрещены.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным проверок, проведённых на российских АЗС экспертами Минпромторга, при измерении налива 10 л образцовым мерником фактически недолив составлял от 50 до 90 мл при норме не более 25 мл. При измерении налива 50 л недолив составлял от 200 до 300 мл, тогда как норма составляет от 50 до 90 мл.