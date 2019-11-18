Вильнюс, 18 ноября, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко 22 ноября примет участие в торжественных мероприятиях в столице Литвы Вильнюсе в связи с захоронением останков участников мятежа против царской России в 1863—1864 годах. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщают литовские СМИ.

Ян Богумил Розен. Патруль польских улан во время январского восстания 1863 года. 1888

Тем временем на официальной странице МИД Белоруссии сообщается, что сегодня в МИД был приглашён посол Литвы в Белоруссии Андрюс Пулокас, «которому были официально переданы результаты проведённой в Беларуси экспертизы материалов с возможного места захоронения брата Кастуся Калиновского — Виктора». «В ходе встречи были также обсуждены организационные аспекты участия белорусской делегации в торжественной церемонии перезахоронения участников восстания 1863 года, которая состоится 22 ноября 2019 г. в Вильнюсе», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве перезахоронение повстанцев изначально предлагалось использовать для «пробуждения самосознания белорусов» с целью отрыва их от России. Руководитель литовского Центра социальной и политической критики университета Витаутаса Великого философ Гинтаутас Мажейкис ещё в сентябре этого года предлагал перезахоронить останки в Минске. «Призраки всегда лучшие вдохновители, которые сильнее всех финансовых аргументов. (…) Миф — это сила, которая способна остановить экономику», — считает он, напоминая, что мятежники 1863 года — общие «герои» борьбы поляков, белорусов и литовцев против тогда царской России.

О том, что один из лидеров польского мятежа, охватившего в 1863 году Северо-Западный край Российской империи, является «гражданином Белоруссии» в ноябре этого года заявлял и президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Я знаю роль Кастуся Калиновского (Викентий Константин Калиновский — прим. ИА REGNUM) в истории, там было очень много нюансов. Я своих политиков и ученых предостерегаю от того, чтобы мы, оценивая роль Калиновского, не ударились в какую-то политику, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. — Он действовал на нашей территории, был нашим человеком, если хотите, гражданином. Это был человек нашего государства, и от этого никуда не денешься».

Калиновского судили за совершённые им преступления против государства и кровавый террор против крестьян и православного духовенства в Северо-Западном крае Российской империи (включавшем территории нынешних Белоруссии и Литвы). По приговору трибунала он был повешен в Вильно. Недавно белорусские националисты заявили о необходимости перезахоронения останков польского мятежника в Белоруссии.

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