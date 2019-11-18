Киев, 18 ноября, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Миссия МВФ может спешно отбыть из Киева из-за последних событий на Украине, связанных с задержаниями нескольких топ-банкиров.

ИА REGNUM

Об этом сегодня, 18 ноября, заявил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт напоминает, что единственное требование МВФ, которое Украина до недавних пор выполняла, касалось реформы банковского сектора.

«Фонд полностью одобрял действия НБУ: и сектор очистили, и Нацбанк сделали независимым, и монетарную и фискальную политику улучшили… МВФ все эти годы хвалила Гонтареву и ее команду — едва ли не единственную из всей украинской власти», — отмечает он.

Голобуцкий напоминает, что в прошлый раз миссия находилась на Украине с визитом с 12 по 26 сентября.

«5 сентября неизвестные облили бензином и подожгли машину невестки Гонтаревой, 17-го — сожгли ее дом. 11-го, сразу после встречи Зеленского с Коломойским, в «Привате» устроили маски-шоу, а через неделю Гончарук заявил, что президент ведет переговоры с Коломойским относительно некоего «компромисса» в вопросе национализации банка. В ответ МВФ свернул миссию и еще раз повторил, что он категорически против отмены национализации», — подчеркивает эксперт.

Сейчас миссия Фонда вернулась в Киев, чтобы продолжить переговоры.

«Аккурат перед приездом НАБУ арестовало Александра Писарука — предправления Райффайзен Банка Аваль и экс-правую руку Гонтаревой, а позавчера — Александра Гриценко, предправления Укрэксимбанка… Ждем следующего спешного отбытия миссии», — прогнозирует специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе государственного «Укрэксимбанка» Александру Гриценко в виде залога в размере 2,999 млн грн без содержания под стражей. Банкира подозревают сразу по нескольким статьям: создание преступной организации; присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением; отмывание доходов, полученных преступным путём.

15 ноября Высший антикоррупционный суд отказал в аресте экс-замглавы Национального банка (НБУ) Александра Писарука, установив залог в размере 5 млн грн. По иронии Писарук в 2016 г. занимал должность старшего эксперта МВФ по финансовому сектору.

14 ноября эксперты МВФ прибыли в Киев для продолжения обсуждений с представителями власти новой программы, поддерживаемой Фондом.