Курск, 18 ноября, 2019, 19:06 — ИА Регнум. В Курской области за неделю с 11 по 17 ноября было зарегистрировано 4636 случаев заболевания ОРВИ, 80,7% заболевших — дети. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вакцинация

Уровень заболеваемости находится почти на 40% ниже эпидемического порога. Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано.

Прививки от гриппа сделали 342 тысяч человек, или 31,7% от общего числа жителей Курской области. Прививочная кампания продолжается.