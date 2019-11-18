Ярославль, 18 ноября, 2019, 18:26 — ИА Регнум. В Ярославской области готовится оптимизация системы межмуниципальных и пригородных автобусных перевозок. В ходе оптимизации будет сокращен 31 маршрут. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

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Изменения начнут действовать с 1 января 2020 года. Сейчас в области работает 146 пригородных и межмуниципальных маршрутов. После оптимизации их останется 115. Полностью отменяются автобусы № 134 «Ярославль-Вятское — Красный Профинтерн», № 185 «Ярославль Главный — Кормилицыно», № 503 «Ярославль автовокзал — Ростов — Углич», № 515 «Ярославль автовокзал — Середа — Данилов», № 533 «Данилов — Пошехонье».

46 маршрутов будут объединены. Это касается автобусов в Любим, Константиновский, Рыбинск, Пестрецово, Курбу и ряд других. Например, 103 автобус сейчас идет из Ярославля до больницы МПС. Его заменят автобусом до Некрасовского, то есть фактически маршрут будет упразднен. Власти объясняют оптимизацию экономическими соображениями.

В правительстве региона обещают, что автобусы продолжат ходить во все населенные пункты, ранее охваченные перевозками. Но при этом часть населенных пунктов лишится «собственных» маршрутов. Туда будет заезжать лишь транзитный транспорт.

Решение об усовершенствовании маршрутной сети принято на основе результатов анализа пассажиропотока региона, который в течение 2019 года проводили эксперты института «МосТрансПроект», ярославского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения и сотрудники нашего департамента, — рассказал и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко. — При формировании сети также были учтены факторы экономической обоснованности затрат на обеспечение работы отрасли. Обновление маршрутной сети региона станет серьезным шагом в повышении качества транспортного обслуживания населения и эффективности автотранспортных предприятий.

Отменяемые маршруты сейчас обслуживают как частные перевозчики, так и принадлежащее региональным властям «Ярославское АТП». До конца 2019 года в регионе пройдут конкурсные процедуры на право выполнять перевозки по межмуниципальным маршрутам. Такое постановление издал председатель правительства области Дмитрий Степаненко. Власти планируют заключить долгосрочные государственные контракты с перевозчиками на сумму 450 млн рублей в год — это компенсация перевозчикам в связи с регулированием тарифов. Условия новых конкурсов пока неизвестны, но очевидно, что рынок межмуниципальных перевозок региона в следующем году ждут значительные изменения.