Козельск, Калужская область, 18 ноября, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Экскурсовод ООО «Козельское бюро путешествий и экскурсий» Ольга Булатова награждена дипломом в номинации «За большой личный вклад и творческий подход в экскурсионной работе на маршрутах Калужской области» в рамках XXV церемония награждения лауреатов международной премии «Лидеры туриндустрии» в Москве, сообщили 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве экономического развития.

Лауреаты международной премии «Лидеры туриндустрии»

Данная церемония открыла год туризма, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Каталог патриотических программ и туров будет представлен в 2020 году на XXVI церемонии.

Премия «Лидеры туриндустрии» учреждена в 1999 году журналом «Туризм: практика, проблемы, перспективы».